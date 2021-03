Con la igualdad de Boca ante Independiente, es ahora toda una incógnita el futuro del Xeneize en la Copa de la Liga 2021, ya que se ubica en la 6° posición y con seis partidos por jugar. Al final del clásico de esta noche, Miguel Ángel Russo realizó un análisis sobre lo que le pareció el trabajo de su equipo. “Todos los rivales se protegen bien y el gasto lo tenemos que hacer nosotros. Por momentos somos claros y por otros no”.

Además, hizo referencia al partido en sí mismo desde un punto de vista netamente futbolístico. “El rival se defendió bien pero el juego se cortó mucho, es difícil. Hubo muchos amarillas y un solo foul fuerte”. Para dar contexto, el árbitro Patricio Loustau repartió 9 tarjetas amarillas, seis para Boca y tres para Independiente, uno de los encuentros con más amonestados en lo que va del torneo.

Por otro lado, ante la consulta sobre porque Mauro Zárate no jugó desde el arranque, el DT fue breve y compartió lo siguiente. “Mauro está bien y siempre está en mi consideración”. De hecho en la previa del clásico, una de las principales dudas que el entrenador había tenido fue sobre si incluir o no al exjugador de Vélez en el once titular, pero al final, el director técnico optó por el juvenil Gonzalo Maroni.

El futuro de Boca en la Copa de la Liga 2021

Como se mencionó anteriormente, Boca se ubica al cabo de siete compromisos en la 6° posición del torneo, la cual podría perder si mañana Gimnasia derrota a Huracán en el último partido correspondiente al grupo B de esta fecha. Por lo tanto es justo decir a esta altura, que el Xeneize está en una situación cuanto menos delicada de cara a su futuro en la Copa de la Liga 2021.

Es importante recordar que a los cuartos de final del torneo clasifican los primeros cuatro equipos, por lo tanto es probable que Boca ya no piense en Vélez, puntero del grupo, sino más bien en Defensa y Justicia, quien se ubica en la 4° posición con 11 unidades, una por encima del equipo de Russo que tiene 10. A partir de allí, la próxima fecha será trascendental, ya que se enfrentarán justamente estas dos instituciones en La Bombonera, el sábado 3 de abril y a partir de las 18.30 hrs.