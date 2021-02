Rocío Marengo estuvo como convidada el día de hoy en «Los Ángeles de la Mañana», el software que conduce Ángel de Brito por medio de la pantalla de Canal Trece todas y cada una de las mañanas. Más allá de que confesó que tenía temor de ayudar al período por las panelistas de Ángel, que son de las mucho más polémicas de la tv, todo se dio de forma apacible. Salvo por Cinthia Fernández, a quien le tiró un fuerte comentario que logró reventar a la ex- de Matías Defederico.

Todo se dio en el momento en que compartieron al aire que hace varios años atrás habían sido amigas y hasta salían juntas en el momento en que les tocó integrar exactamente el mismo elenco en una obra teatral. No obstante, todo se rompió gracias a un hombre. Según explicó Cinthia, Marengo le escribió a un ex- de el en el momento en que sabía que había estado con . Tras numerosos minutos de enfrentamiento y justificaciones, Rocío deseó cerrar el tema y se mostró mucho más picante que jamás.

«Deseo decir públicamente que charla bien de Mariana y asimismo de mí, el poder comprender que uno se puede confundir, que uno madura… ¿Entedés? Por el hecho de que quedarte enganchada del pasado en el momento en que uno ahora está en otra parada…», empezó diciendo Rocío como un palito para Cinthia y al unísono comentando de los enfrentamientos que en algún instante tuvo con Mariana Brey. « no me hago cargo, me preguntan y nos encontramos en un programa», señaló Fernández.

«Pará, no te nombré. por servirnos de un ejemplo, estoy el día de hoy en pareja y a mí, la realidad y te lo digo aquí en la cara me semeja de mal gusto charlar de hombres del pasado por el hecho de que es desapacible para la persona con la que estoy hace 7 años», comentó Marengo. «Pero están preguntando, quedate en tu casa sino más bien tenés ganas de charlar de tu vida privada. Tu vida charlaste de tu vida privada y en este momento no querés…», sentenció la mamá de Charis, Hermosa y Francesca.

«Bueno pero enserio, no voy a justificar a las clases, por el hecho de que en el momento en que van con mucho más de 2 reconocidas es por el hecho de que les agrada el lío. Sino más bien no salís», insistió la exparticipante de «MasterChef Celebrity» para llevar a cabo las paces con la panelista. «Pero vos hablásde ser caritativa y con Brey no fuiste caritativa», lanzó sin piedad la angelita. «Cinthia, al tipo no te lo pudiste enganchar, acabaste con otro. Ahora está, ocupate de tu presente», expresó Rocío. ¿Conseguirán reconciliarse?