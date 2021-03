Dalma Maradona es una figura del medio que se relaciona con muchas de las grandes celebridades del espectáculo y la farándula. Debido al gran reconocimiento que tiene su apellido, conoce a gente de todos los rubros, tanto de la moda, como del fútbol, la música y mucho más. Por medio de su cuenta de Instagram dedicó emotivas palabras hace algunos minutos debido a una impactante pérdida que sin dudas dejó a todos los famosos shockeados.

Estamos hablando del fallecimiento de Sofía Sarkany, diseñadora al igual que su padre, Ricky Sarkany. «Por siempre Sofía. Abrazo a toda su familia y amigos», escribió la hija de Claudia Villafañe a través de sus historias, junto a un emoji de corazón, enviándole mucho afecto a la familia en medio de este momento de tanto dolor. Recordemos que Sofía tenía 31 años y acaba de convertirse en madre.

Como sabemos, la joven tenía cáncer desde 2018 y en el último tiempo su estado de salud era crítico, por lo cual, se encontraba internada en una clínica. Sarkany padecía cáncer de útero, por lo cual congeló óvulos y alquiló un vientre para poder hacer realidad uno de sus más profundos deseos. Félix nació el 22 de marzo pasado y alcanzó a vivir sus primeros días junto a su madre hasta este triste y duro momento.

En este marco, Dalma quiso sumarse a muchas de las celebridades con un mensaje, ya que ella conoce el dolor de perder a un ser querido, ya que el 25 de marzo se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de su padre, Diego Maradona. Recordemos, que ese mismo día una vez más pidió justicia por él, debido a que considera que su fallecimiento es culpa del polémico entorno al que tanto denunciaron públicamente durante sus años en vida.

«Po. Empecé a trabajar con vos solo por el hecho de trabajar con vos. Me contaste de este deseo loco que tenias de crear una marca y todo lo que te serviría contar con mi ayuda. “Poco a poco me fuiste endulzando y manteniéndome cerquita tuyo. Fuimos creando a la par y hoy miro para atrás y sé que fue el más hermoso y sincero camino. Sacaste todo lo mejor de mi. Me ayudaste a crecer. Me acompañaste en cada momento donde no supe que hacer. Fuimos armando esto juntas desde un lugar tan genuino, acompañándonos y andando de la manito, como siempre», escribió por su parte Josefina, la hermana de Sofía, quien al igual que el resto de su familia, se encuentra destrozada.

“Me vas a hacer tanta tanta falta, pero vos me enseñaste que el alma es infinita, y no tiene por qué estar limitada a un cuerpo, a un espacio, a un tiempo. Por eso estoy segura de que siempre vas a estar cerquita para acompañarnos en este camino. Nos dejas con un equipo de lujo, sé que vamos a estar bien para seguir creando en tu nombre, con el mismo amor que lo hicimos siempre «, cerró diciendo.