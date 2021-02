Jennifer Lpez o JLo pertence a las figuras mediticas que siempre y en todo momento da que charlar. La artista de 51 aos siempre y en todo momento est en la boca de todos por su talento nico en la msica y en la actuacin y tambin por su hermosura que la caracteriza. Esto la llevó a ocupar esenciales sitios como los premios Grammy, ser el espectáculo primordial del Super Bowl o cantar en la asuncin presidencial de Joe Biden.

Esta semana, JLo comparti con sus milésimas de segundo de 143 millones de followers de Instagram su receta para mostrar siempre y en todo momento tan hermosa. Publicitando sus lneas de cosmticos la de norteamérica subi un vídeo con su rutina de cinco pasos para hallar un maquillaje especial.

El paso inicial de Jennifer es adecentar la piel de su rostro con un limpiador de su marca y as remover las toxinas. Entonces aplica un srum para ofrecer un plus de hidratacin y que la piel se vea milésimas de segundo jugosa y lograr que los tratamientos sean milésimas de segundo efectivos. Como tercer paso aade una crema humectante, exactamente la misma debe ser rica en cido hialurnico, para ofrecer brillo y suavidad. En el cuarto paso, usa un iluminador en crema para ofrecer luz a la piel de la manera milésimas de segundo natural viable. Por ltimo, gozar el maquillaje glow.

Adems, Lopez comparti en sus historias de Instagram una fotografa suya luciendo un escotado look de color fucsia que maravill a sus fieles. Exactamente la misma se difundi rpidamente en otras cuentas de la red de la camarita y comunidades.

La prometida del ex- beisbolista Alex Rodrguez es una influencer de la tendencia. Sin lugar a dudas la intrprete de On The Floor contina siendo entre las celebridades preferidas de las comunidades virtuales.