Este pasado jueves el hermano mayor de Joan Sebastian reapareció en la televisión y defendió al cantante de los señalamientos que realizó Maribel Guardia. La actriz costarricense había dicho que su ex esposo era un mujeriego y que le fue infiel durante su relación.

“Todas las mujeres que se le arrimaron a mi hermano sabían que él era enamorado a morir, que ninguna diga: ‘ay yo no sabía’. Sabías cómo era y te gustó; y te gustó la cancioncita que te hizo te dejaste querer” y “El que diga Maribel que mi hermano fue mujeriego, ya es algo muy trillado. Digo, ella lo sabía, sabía quién era todas lo sabían” indicó Federico Figueroa.

“Lo pueden culpar de todo, menos de no tener sus relaciones bien fijas (…) era tan bueno que no siempre fue el malo de la película. Nunca salió hablar mal de ninguna pareja, de las tantas que tuvo y eso es de agradecerse” finalizó con su defensa el hermano de Joan Sebastian en una entrevista realizada para el programa Despierta América.

