No se guardó absolutamente nada ante las críticas que está recibiendo en estos últimos meses, más precisamente después de la muerte de Diego Maradona. Esta vez Luis Ventura, habló en «Los Ángeles de la Mañana» e hizo referencia a las declaraciones de Gianinna Maradona en sus redes sociales. «Se me dispararon un montón de preguntas, una es esta: Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quén es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?», lanzó la morocha.

«¿Nadie, no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada. Lo primero que se les viene a la mente lo sueltan y después les da igual, es ‘su trabajo’», lanzó la hermana menor de Dalma, algo que no dejó indiferente al periodista. “Frente a un requerimiento de ustedes, no de una iniciativa mía, quieren que me meta con el tema de una persona que yo creo que debe tener que vender la bijouterie que tiene, y una de promocionarla es invocándome a mí todo el tiempo”, arremetió el conductor, quien luego encendió todas las alarmas.

“No me importa lo que quiera hacer con su vida, no me importa lo que quiera hacer con su pasado, con su cargo de conciencia, no me interesa eso. Lo que tenga que decir, que lo diga en el lugar que lo tenga que decir. Me siento hostigado, censurado y coaccionado todo el tiempo”, disparó Luis Ventura furioso con todo lo que están pasando en torno a la información que da sobre el astro.

Esto generó mucha preocupación con respecto a lo que está atravesando, y a esta situación difícil que lo mantiene en el ojo de la tormenta. Una declaración muy fuerte que continuó sin filtro. «Vuelvo a repetir, no tengo ningún encono con nadie. Soy un periodista que informa. El que quiera toma mi información y el que no, cambia de canal. Así de simple. Yo no le pido a nadie que me siga», afirmó.

«Es la gente la que me pide más y más con respecto a algunos temas que no siempre yo tomo la determinación de continuarlos. Nadie me va a venir a dar clases de periodismo después de 45 años de haber trabajado en diarios líderes, ser fundador de revistas y trabajado en todos los canales líderes. Alguna vez Solita Silveyra dijo ‘somos actores, queremos actuar’. Yo respondo ‘somos periodistas, queremos informar’”, sentenció.