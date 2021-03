Una vez más, se encendieron todas las alarmas en Canal Trece. Y es que sin lugar a dudas, Darío Barassi se ha convertido en muy poco tiempo en una de las grandes figuras de la señal. En plena pandemia, el también actor, logró salir al aire con «100 argentinos dicen», un programa que rápidamente se ganó el corazón de parte del público. Sin embargo, la preocupación se apoderó de las autoridades de la señal debido a lo que está pasando en materia de rating.

Sucede que desde hace ya varios días que el ciclo de entretenimientos está cayendo sin atenuantes contra el programa que conduce Vero Lozano a través de la pantalla de Telefe. Ahora, todos se preguntan si hay vuelta atrás, y si desde la señal del solcito podrán revertir la situación en los próximos días. Fue el sitio especializado en televisión, Moskita Muerte, el encargado de dar a conocer las mediciones.

«RATING | #CortaPorLozano 7,1 #100ArgentinosDicen 6,1 #Intrusos 2,9 #ElShowDelProblema 1,8 #CocinerosArg 1,4 #Infiltrados 0,3», señalaron sobre los números que alarman a Darío Barassi. Cabe recordar que en las últimas horas, también fue noticia por el hecho que se vivió en su programa, cuando hizo una pregunta que generó revuelo en el estudio y que terminó con una fuerte determinación.

Esto sucedió cuando preguntó sobre el peso de un bebé de un año. Luego de que una de las participantes asegurara que podría pesar 2 kilos, el conductor recurrió a una de sus productoras, a quien le consultó sobre su hija. «¿Rita cuánto pesa?, Gisela”, quiso saber. Sin embargo, su compañera nunca le respondió, algo que hizo enfurecer a Darío, que abandonó el piso para ir a buscarla.

“¿De qué te reís? ¿Qué es lo gracioso? No sé Luli, no es un ser humano”, arremetió Barassi mientras la Gisela no podía para de reírse. “¿Cuánto pesa tu bebé? ¿Cuánto está pesando? No lo puedo creer. ¿Qué estas viendo en el celular?”, siguió indagando el actor indignado por lo que estaba ocurriendo en pleno programa. “En serio, ya sos una mala madre”, sentenció delante de las cámaras.