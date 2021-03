Gracias a las fotografías que se vieron este fin de semana del economista Martín Redrado en Miami, a puntito de ser vacunado contra el coronavirus y siendo acompañado por otra mujer que no era Luciana Salazar, la mamá de Matilda reventó en las redes y no solo apuntó contra , sino se cruzó con Tomás, el hijo de su ¿expareja?, y propagó chats privados con el joven en cuestión. Gracias a esto, Luli encara un instante de mucha presión tras la resolución que tomó Martín Redrado.

«En este momento @martinredrado presentó cautelar contra @lulipop07 a fin de que deje de charlar y divulgar cuestiones de su privacidad. La Justicia aceptó y dio sitio», expresó el periodista de espectáculos Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter, donde además de esto compartió imágenes de esta medida del economista contra Luli. Inmediatamente, la mediática se realizó presente y charló de esa situación.

«¡Ángel primero que ahí afirma privacidad de su familia, no de mi vida con y caducó! Y su hija por el momento no es individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta», empezó diciendo la rubia. «No es mi opinión. Es lo que manda su letrado. Es considerablemente más riguroso que lo que publiqué», respondió el conductor de Canal Trece a las expresiones de la modelo. Aparte de responderle a De Brito, Luciana compartió en su cuenta múltiples notas que charlaban sobre esta cautelar y también señaló que es falsa y que no recibió ningún papel de la Justicia.

Esta mañana el LAM y con relación a esa riña de Salazar con Martín, Yanina Latorre dio a saber una deslumbrante información. Según descubrió la panelista, los mediáticos tienen un convenio económico esencial en beneficio de Matilda, la única hija de la vedette. «Tienen un contrato donde debe sostener a la niñita hasta la mayor parte de edad. Hasta los cinco años son 13 mil dólares estadounidenses. No está contemplada la usada doméstica, se ve que la usada la paga con su trabajo», empezó contando la angelita.

« tuvo bastante que ver con la llegada de Matilda. Biológicamente ninguno de los 2 es el padre. pagó el régimen y se compromete a llevar a cabo como de un padre. Esto jamás se ha podido blanquear pues los 2 hijos de Redrado la odian y bien detestada que está. Desde los 5 años hasta los 18 son 10 mil dólares estadounidenses. Hay un vídeo, no diré mucho más que esto, que tiene Ana Rosenfeld. De ahí que te digo que es un horror. no diré qué tiene dentro el vídeo pero Ana Rosenfeld lo tiene en su poder y Redrado sabe de su vida. Y se piensa que la amenaza sería: ‘Vos dejás de sostenerme y ese vídeo sale a la luz’», cerró.