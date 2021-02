Aún la convulsión prosigue íntegra en millones y miles de individuos que aún no tienen la posibilidad de comprender la desaparición de Diego Maradona. En este momento, en “Los Ángeles de la Mañana”, el período que se emite mediante Canal Trece, tanto Mauricio D’Alessandro como Mario Baudry charlaron sobre las noticias de una causa que no para de asombrar. Pasa que en las últimas horas, se filtraron chats realmente fuertes con relación al equipo médico.

En la mitad del enfrentamiento, fue nuestro Ángel de Brito el que se acabó cruzando con el letrado de Matías Morla. “Le deseo preguntar a los 2 ¿De qué forma acaba esta película?”, averiguó el conductor. “ no soy el letrado en la causa penal, pero las hermanas de Maradona quieren que se investigue la realidad y que si hay compromiso se los condene”, aseveró el panelista de Fantino a la tarde.

“¿Morla y Luque acaban presos?”, averiguó de nuevo el compañero de Yanina Latorre. “¿Morla por qué razón va a finalizar preso? Es como que me preguntes ‘¿Va a finalizar preso De Brito’”, disparó. ”De Brito no va a finalizar preso pues no está investigado”, manifestó el periodista siempre y en todo momento filoso y leal a su estilo, con relación a la investigación que se lleva adelante en la Justicia.

“Y Morla no está investigado. Recién hemos visto algo que si los espectadores son vivos tienen que haber advertido. En el momento en que cuenta, realmente bien Baudry de qué manera la llaman a Verónica, a la que solo deseaban Maradona y Morla, por el hecho de que de los chats aparece que absolutamente nadie deseaba que fuera a conocer a Diego por el hecho de que la acusaban de ser quilombera”, empezó asegurando D’Alessandro sobre la definición de la sicóloga.

“Frente esa situación, Verónica lo llevó a Maradona engañado a la Clínica, qué estarían titulando en el graph ‘Verónica Ojeda engañó a Maradona’. Por el hecho de que se especializan en buscar mugre”, disparó el letrado. “Me semeja, Mauricio, que vos te andas contaminando por juntarte con Ventura. Pues si lees el graph afirma otra cosa. Te hace mal la junta”, sentenció de Brito furioso.