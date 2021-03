Andy Kusnetzoff volvió a la conducción después de varios meses. El primer episodio de la quinta temporada de «PH Podemos Hablar» tuvo como invitados a Carolina «Pampita» Ardohain, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis, Rodolfo Barili y Leonardo Sbaraglia. Vicky Xipolitakis habló de su paso por «MasterChef Celebrity» y los obstáculos que tuvo que superar durante los últimos meses.

La vedette están medio de una batalla judicial contra su exesposo, Javier Naselli, quien es también el padre de su hijo Salvador. Andy le preguntó a los invitados qué rescataban del 2020. Vicky dijo: «Lo bueno que me dejó el año que pasó es que todas las cosas malas de la vida las transformé en buenas y pude crecer mucho más como persona, aprender».

«Si no, me terminan lastimando las circunstancias de la vida. Sacar todo lo bueno de lo malo. A estas circunstancias de la vida que se me pusieron en el camino traté de sacarlas afuera. Porque si no, me terminan haciendo daño», comentó. Andy Kusnetzoff le preguntó por su paso por «MasterChef Celebrity«. «Vos fuiste el día que me fui. No me echaste, ¿no?», dijo ella.

Después de las risas, Andy comentó que le pareció injusto que Vicky tuviera que enfrentarse a tantos prejuicios por parte del público y figuras del medio. Muchos aseguraron que Vicky no cocinaba sus comidas en el programa. «Es que para mí, uno puede hacer todo en la vida. Después los prejuicios están y ojalá mi paso por ‘MasterChef’ haya servido para que no estén más», dijo.

Y agregó: «Yo me puedo dar maña para todo. Después de criar un bebé sola, puedo hacer todo. Cocinar, darle de comer al bebé, más rico, menos rico, eso está en el paladar de uno. Tuve al mejor jurado, fue una escuela de cocina. La verdad que la pasé bárbaro, vos estuviste, es lo más. Le mando un beso a Germán Martitegui«, comentó Vicky Xipolitakis.