Sabrina Rojas y Luciano Castro constituyen entre las parejas de todo el mundo de la farándula y el espectáculo mucho más reconocidas por todos. Como ellos logramos hallar asimismo a Paula Chaves y Pedro Alfonso, Pablo Echarri y Nancy Dupláa, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés entre muchas otras mucho más. Horas atrás, el actor visitó el software «PH Tenemos la posibilidad de Charlar«, donde sorprendió con sus confesiones.

En entre los extractos del período, Andy les solicitó a sus convidados que diesen un paso adelante esos que «cholulearon en algún momento a una celebridad». En ese sentido, Luciano recordó en el momento en que conoció a Mike Tyson. «Lo volví orate. Puse bajo riesgo mi vida por el hecho de que me le tiré encima. Él me miró como diciendo ‘andas ido’. Al toque se encontraba Germán Paoloski, que charla realmente bien inglés y le explicó. Igual, ellos no están familiarizados a ese acoso», empezó diciendo el intérprete.

Tras esa corto introducción, Luciano Castro ahondó sobre esto. «Estábamos en el VIP de un campo de aviación y Sabrina me afirma: ‘Luciano, no te vuelvas orate. Atrás tuyo está Tyson’. Yo le digo ‘sacá el teléfono, poné la cámara y no pares de disparar’. Me acerco a Tyson y lo mucho más jocoso es que le hablo en inglés, y yo no hablo inglés. Le charlé, lo sujeté y lo deseaba besar, le sujetaba la mano. Él se puso duro y me deseaba dejar caer», confesó.

Sin embargo, el episodio no concluyó en ese instante. «Después fue a Punta del Este, logró el unipersonal y en el momento en que acaba el espectáculo se aproxima y me apunta. Me mandó a llamar para sacarse una fotografía con Sabri y conmigo. No lo podía opinar. En el momento en que me mandaron a buscar creí que era una broma. Y poseemos la fotografía los tres abrazados como compañeros del secundario. Le hice lo mismo al Chino Maidana. Yo había apostado dólares estadounidenses y deseaba entender exactamente en qué round lo iba a noquear. Mirá la seguridad que le tengo al Chino que deseaba comprender únicamente eso. Comencé a correr a su gente por el hotel, preguntándole. Y el Chino bajaba del pesaje, iba por la una parte de atrás del ámbito, y yo siguiéndolo. Me miró y me apuntó con los dedos el número 6», declaró Luciano Castro.

Frente a la atenta mirada de Andy Kusnetzoff y todos y cada uno de los presentes, el actor cerró su entretenida anécdota. «Yo salí corriendo y le dije a Joaquín Furriel: ‘Vení, Lince, vamos a apostar que me ha dicho el sexto’. Al Lince le costaba sacar los dólares estadounidenses. ‘¿Te semeja, gordito?’. Yo le afirmaba ‘dale, dame plata’. Imaginate en el momento en que comienza el sexto round: yo se encontraba aguardando a llamar y decir ‘no voy mucho más a grabar pues soy millonario y vivo en Las Vegas, y Joaquín tampoco va’. Pasaron 3 minutos y Joaquín me decía ‘me debés plata’», concluyó Luciano Castro.