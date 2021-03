Las pruebas de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Brindan asombrosos resultados en pocos segundos que sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Ahora te proponemos uno que te permitir, de manera muy rpida y sencilla, conocer ms acerca de tu forma de ser con solo observar un dibujo.

Te animas a descubrir lo que dice sobre tu persona? El primero animal que tu ojo capte te dar todas las respuestas. Hazle caso a tu intuicin! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez cientfica.

Paloma: te destacas por ser alguien muy positivo y carioso. Eres muy bueno dando consejos y quienes te rodean acuden a ti cuando tienen un problema para que los ayudes a resolverlo. Para ti, lo ms importante es la libertad y no soportas que nadie condicione tus decisiones. No te gustan las discusiones y tratas siempre a los dems como te gusta que te traten a ti. No sueles bajar los brazos con facilidad y cuando algo se mete en tu cabeza, no paras hasta conseguirlo. Tienes muy en claro lo que deseas en la vida.

Zorro: eres una persona sumamente perfeccionista. Los errores no estn permitidos en tu vida y cuando cometes uno, te cuesta mucho reconocer tu equivocacin. Eres muy generoso y bondadoso con todo lo que tienes. Por tus seres queridos eres capaz de dar hasta lo que no tienes. Siempre ests pendiente del bienestar de quienes te rodean. Eres de los que creen en el amor para toda la vida. No te gusta quedarte quieto y la zona de confort no es lugar para ti.