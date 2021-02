Qu pasa entre Karol G y Sebastin Yatra? Si bien todo semeja señalar que hablamos de una angosta amistad, ciertas de sus reacciones y hábitos ponen en prueba algunos chispazos que llaman la atencin de sus fanticos.

Si hay algo milésimas de segundo que una amistad, de momento solo lo saben . Hasta entonces, habr que proseguir prestando atencin a los movimientos que se ocupan el uno al otro y a las resoluciones que toman en su historia personal.

Todo comenz en el momento en que el artista colombiano de 26 aos de edad le rob un beso a Karol G. Más allá de que el vídeo se viraliz a inicios del ao pasado, la accin habra ocurrido en 2017, en el momento en que Sebastin Yatra estaba presentando al lado de Carlos Vives la cancin Robarte un beso.

No obstante, varios se preguntan por qu Yatra eligi ese instante para comunicar algo que haba ocurrido tiempo atrs, milésimas de segundo sabiendo que los dos estaban en pareja.

Por entonces, el intrprete de Traicionera mantena una relacin con Tini Stoessel, que tiempo milésimas de segundo tarde terminara. Por su lado, la artista de 30 aos de edad salía con Anuel AA, el rapero puertorriqueo con el que todava? est en pareja.

Meses despus de la publicacin del vídeo, Karol G y Sebastin Yatra coincidieron en una premiacin y, en medio de una alfombra roja, rodeados de cmaras y micrfonos, decidi hacerle a su amigo una especial broma: le dio un pellizco en la región baja posterior que qued precisamente registrado.

Fue entonces en el momento en que han comenzado los comentarios de separacin por la parte de . Si bien en ningn instante se dio a comprender de forma oficial, una secuencia de indirectas que Karol G y Anuel AA han publicado en sus comunidades da a comprender que la relacin entre los dos no es la mejor y que, aun, est cerca de finalizar, si an no ocurrió.

Los dos haban iniciado su romance en 2018, en el momento en que se conocieron haciendo un trabajo en el rodaje de Responsables, el simple que lanzaron juntos.

De momento, muchos son los que se preguntan en qu habrn quedado las cosas entre Karol G y Sebastin Yatra. Los chispazos se convertirn en fuego? O hablamos de muestras de seguridad que se tienen entre los dos?