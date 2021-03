Cinthia Fernndez utiliz sus redes sociales para comenzar una convocatoria solidaria con el fin de ayudar a M. y a su familia. La panelista pidi a las empresas, marcas y a sus seguidores, sumarse a una gran colecta.

“Recin acost a mis bebs y me puse a pensar. El caso de M nos moviliz y quiero hacer algo por ella. Por eso convoco a las empresas, supermercados, de ropa para chicos, o para su mam, juguetes, para que podamos juntar una gran donacin para M como mimo por todo lo que pas. Es algo que no tengo bien diagramado en mi cabeza, pero las empresas, si quieren, pueden empezar a mandarme mensajes directos y hacemos algo lindo por ella”, dijo Cinthia.

Sin embargo, tras haber anunciado en sus redes que haba decidido tomar la iniciativa, la bailarina tuvo que dar marcha atrs y ponerle una pausa su idea porque an no se conoce cmo va a continuar el caso de M. debido a que la Justicia tiene que resolver a dnde vivir.

“Obviamente uno es impulsivo y ya habl con el abogado, me hizo el contacto Dbora Plager, pero lo que queda ver es dnde va a ir la nena, dnde van a ir los hermanitos, tengo entendido que son diez hermanitos y deben tener las mismas necesidades. Entonces, hay que esperar a ver lo que deciden cuando le den el alta mdica”, indic Fernndez.

“Hay que ver qu va a pasar primero con la nena para ver primero dnde enviamos las cosas, y realmente ver lo que necesitan. Realmente necesitan todo”, seal.

“Lo otro que se me ocurri es recaudar para una casa, pero hay que ver si van a ir con la mam o si van a permitir las autoridades que defienden los derechos de los menores, que vayan a un lugar, a una familia que las est cuidando. Hasta que su mam se pueda recuperar, que vaya a un lugar en el que se pueda recuperar. Entonces es bastante complejo, y no es tan fcil decir bueno vamos a ayudar”, cont sobre su iniciativa.

“Son un montn de cosas que hay que ver, as que voy a ir hablando con el abogado, pero por el momento no vamos a recaudar nada, porque me exploto el Instagram de mensajes, pero dejenme ver bien para organizarme y formar la idea. Donde est la nena y organizar todo, para decir se necesita esto, denle duro. Hay que esperar unos das para ver cmo sigue el caso, y ah nos ponemos a recaudar”, cerr.