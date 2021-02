Las pruebas de personalidad se convirtieron, en los ltimos meses, en un verdadero fenmeno en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en cuestin de pocos segundos, sorprenden a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos reto. Por eso, aqu te compartimos uno que te permitir conocer ms acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen de una manera muy sencilla y rpida.

Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo primero que tu ojo capte te dar todas las respuestas. No hagas trampa y hazle caso a tu intuicin! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez cientfica.

Esquimal: eres una persona que siempre est pendiente del bienestar de los dems. Tu familia es lo ms importante que tienes y daras todo por ellos. Ms de una vez has preferido sacrificar tu propia felicidad por ver felices a otros. Te destacas por ser muy generoso y por tener un corazn muy noble. No te gusta discutir ni involucrarte en problemas. No sabes decir que “no” y siempre ests bien predispuesto a dar una mano a quien ms lo necesita. Crees en el amor para toda la vida.

Indio: te destacas por tu espritu aventurero. Siempre ests en la bsqueda de nuevos desafos para poner a prueba tus capacidades. No te gusta quedarte quieto y la zona de confort no es para ti. Consideras que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No crees que el amor de pareja es para siempre y por ello, prefieres tener relaciones cortas pero muy intensas. Nunca pasas desapercibido cuando asistes a algn sitio y quienes te rodean te admiran por tu contagiosa actitud positiva.