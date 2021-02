Mica Vázquez se unió a la inclinación que incorporaron Juana Repetto y Paula Chaves sobre la maternidad. Y sucede que la actriz, que se realizó famosa por formar parte de múltiples apuestas de Cris Morocha, recibió a su primer Balzar y se animó a mostrar ciertos puntos menos positivos sobre esta novedosa etapa que le toca enfrentar en la vida.

«Hola posparto cuánto me charlaron de vos y que bien difícil descifrarte! Sos el minuto a minuto mucho más profundo y precioso que me está tocando vivir en mi vida!!! De esta forma, todo el día, con ojeras, cansancio , alegría, gratitud, indecisión, soledad, amor profundo, todo me pasa ahora mismo donde me acercamiento atravesando mil cosas», expresó la actriz en forma de introducción.

Sobre sus conmuevas, la Mica Vázquez explicó: «Gracias Balta por venir a enseñarme todo! Si pensaba que sabía algo de la vida, aquí llegó para probarme que no solo no sé nada, sino el control que creía o deseaba tener no hay oportunidad que ocurra jamás mucho más jajaja. Paso de reírme sin frenos, a plañir sin explicación, solo lloro, sensibilidad al 100 %».

Y añadió: «Que bien difícil la lactancia, como me está costando! Hay días que fluye y días que se me vuelve imposible! Afortunadamente estoy acompañada y me asisten varios expertos que me lo hacen considerablemente más hermoso! Todo es estudio, paciencia y bastante amor! Estoy mucho más enamorada que jamás en mi vida, que especial es todo, si no sintiese este amor inmenso nose de qué manera soportaría el puerperio jajaja».

En forma de conclusión, Vázquez apuntó: «Gracias cosmos por dejarme atravesar la maternidad, es bien difícil, el mayor desafío de mi vida hasta este día y el mas hermoso de todo el mundo, jamás tuve experiencias tan encontradas al tiempo. Es fantástico, único, en donde verlo medrar me semeja fantástico y me amedrenta un montón, cuanta compromiso siento y que hermoso es vivir todo lo mencionado! De esta manera estoy, me contradigo en todo momento y paso por mil estados!!!

Bienvenida al planeta de ser mamá Mica gracias por dejarme hijo, haré lo más bien que se pueda a fin de que gozes tanto la vida como , te amo! (sic)».