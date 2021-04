La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, volvió a negar que se haya montado un sistema de vacunación VIP en la Argentina, aunque prefirió no opinar sobre las distintas irregularidades detectadas en múltiples puntos del país y solo se limitó a justificar el extraño vuelo con vacunas Sputnik V a El Calafate ocurrido a principios de año y que actualmente investiga la Justicia.

En una entrevista en el programa A dos voces, del canal TN, Vizzotti reiteró que no sabía de las vacunaciones irregulares y desechó el apelativo Vacunatorio VIP. “Fue una situación puntual en un día con diez personas y que al Presidente le pareció inaceptable, por lo que tomó las medidas correspondientes”, expresó en relación al escándalo sobre las inmunizaciones aplicadas en forma irregular en el Ministerio de Salud y que le costaron el puesto a Ginés González García.

Respecto a los múltiples casos de vacunaciones irregulares en todo el país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, Vizzotti se limitó a señalar que “eso es otra cosa” y pidió “no meter todo en la misma bolsa” porque “es un problema y se confunde a la población”. En ese sentido, aclaró que “el Ministerio de Salud de la Nación es responsable de la compra y distribución de las vacunas, mientras que la gestión está a cargo de las provincias y los municipios”.

De todos modos, la funcionaria únicamente se defendió de las acusaciones propiciadas en la denuncia presentada por Graciela Ocaña sobre el vuelo con vacunas a El Calafate: “Entre los hospitales nacionales es muy habitual que se intercambien insumos mediante vuelos. También vale aclarar que no eran 60 dosis, sino 10, y yo no llamé a nadie para frenar el avión porque no estaba enterada“.

Número impactante

Por otro lado, Vizzotti resaltó que la Nación viene trabajando en conjunto con las provincias, los municipios y los expertos en Salud para evaluar la situación de la pandemia de covid-19 en la Argentina y determinar los pasos a seguir. “Vimos que medidas localizadas, intensivas y transitorias en relación a algunas actividades de alto riesgo, referidas a estar durante un tiempo prolongado en espacios cerrados sin ventilación ni medidas de protección, son las que han tenido alto impacto”.

´”La herramienta más importante es transmitir que todas las actividades productivas y comerciales, inclusive la presencialidad de la escuela, no son la principal fuente de contagios, sino todo lo que tiene que ver más con lo social“, enfatizó.

Sobre el nuevo máximo de contagios diarios alcanzados en el día de ayer, Vizzotti reconoció que el número “impactó”, y si bien añadió que “la gravedad está focalizada en el AMBA y los grandes aglomerados urbanos como Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Mendoza“, relativizó lo ocurrido al señalar que “yo no hablaría de peligro ni amenaza, tampoco de restricciones, sino de una nueva etapa tras un año de experiencia y en la que sabemos que hay determinadas cosas que han demostrado tener impacto para disminuir la transmisión”.

También la ministra fue consultada sobre la decisión de diferir la segunda dosis de las vacunas contra la covid-19 y aclaró que “nunca se habló de colocar una dosis única”, sino más bien la aplicación de la segunda dosis será en un intervalo de tres meses. “La idea es vacunar a más cantidad de gente con la primera dosis para tener mayor beneficio, y como el objetivo de la segunda dosis es aumentar un poco la eficacia y extender más tiempo la inmunidad, diferirla tres meses no impacta en el beneficio”, indicó.

Sin embargo, evitó responder cuándo se completaría el esquema de vacunación para los adultos mayores de 60 años: “Hay que poner en contexto la producción de vacunas a nivel mundial y la recepción de las mismas como algo que no depende de ningún país. La vacunación no es lineal, sino semana a semana, por lo que vamos a ir informando a medida que nos vayan confirmando”.

A su vez, Vizzotti justificó la decisión de utilizar los aviones de Aerolíneas Argentinas para traer las vacunas desde China y Rusia, pese a suponer un costo mayor que otras alternativas: “Tener un vuelo directo con la aerolínea de bandera no es lo mismo que un vuelo de carga con diferentes escalas y aduanas que genera riesgos y demoras. La comparación lineal genera interpretaciones incorrectas“.