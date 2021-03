En este último tiempo, Nicole Neumann mantuvo los datos de su historia privada bajo reserva. Después de separarse de Fabián Cubero, la modelo y conductora decidió no regresar a charlar sobre su historia privada.

Nicole se ha con limite a dejar que los comentarios de romances se multipliquen, y de cuando en cuando no ha brindado negadas sobre esto. En esta ocasión, la periodista Karina Iavícoli descubrió en por la mañana que la modelo sale con el popular conduzco automovilístico José Manuel Urcera.

“Es un nuevo amor en la vida de Niki. No están en desarrollo de conocerse, ahora se conocieron, ahora cenaron. No le pondría título pues Nicole vive un instante particular y relajado de su historia, pero los vieron juntos, están bien, empezando una relación”, aseveró Iavicoli.

Entonces añadió datos sobre el candidato: “Tiene cerca de 30 años, es morocho y tiene mucha facha. No posee hijos. Es argentino, de una provincia bella de este país. Es de una familia acaudalada”.

Frente a las consecuencias de los comentarios, Nicole salió a contestar. “No tengo nada que contar”, aseveró Neumann. “Afirma ‘no tengo nada que contar’, no afirma que no es verdad”, cerró Karina.

Frente al silencio de la rubio en la televisión, el lugar Primicias Ahora se comunicó con la panelista para charlar del presunto romance y aseveró: “Como siempre y en todo momento, no hablaré de mi vida personal”.