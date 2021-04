Lionel Messi se encuentra dentro de los futbolistas mucho más esenciales en la historia del deporte mundial. Como ocurrió con Diego Armando Maradona, su nombre es popular en el globo entero. Por mucho más increíble que suene, el jugador pasó inadvertido en frente de una conocida conductora y humorista de españa, Susi Caramelo. ¿Qué afirmará Antonela? Una conductora descubrió que Lionel Messi la invitó a salir y ella no lo reconoció.

La conductora contó esta increíble historia en el software de televisión de españa «Consagrados Ignorantes». «Hace varios años, en una lejana galaxia, en el momento en que era una joven, salía con un tío que no charlaba ni papa de español. Yo no charlaba ni papa de inglés. Nos comprendíamos por movimientos. Yo sabía poquísimo de él. Fuimos a una disco. Yo me relajaba bastante con él por el hecho de que no debía esmerarme por comunicarme», ha dicho.

«En una de esas yo se encontraba en la región VIP, entre las raras veces que no me había debido colar. En un instante de la noche, me meto en el baño y había como un hall. Y de súbito me acercamiento a tres chavalitos ahí: un chaval, una chavala y un chavalín. Y dicen: bueno, Lionel, nosotros nos marchamos afuera, te aguardamos. Yo salgo del baño y de súbito solo se encontraba el chavalín este sentado. Yo, que soy muy simpática, le pregunto: ‘¿Llevas por nombre Lionel?’. Y me afirma: ‘Sí’», contó.

Comentó que tuvieron una corto charla. «Digo: ‘Hasta entonces’. Y me piro. En eso que voy a afuera, comienzan a echar a la multitud de la disco. Yo, intentando de localizar a mi amigo, veo al chavalín este que va a la cabina del DJ y se despide. Lo veo que me mira y me comienza a llevar a cabo como caritas. En el momento en que voy saliendo, me pregunta: ‘¿Qué haces en este momento?’. Yo le dije que iba a aguardar a mi amigo», comentó la humorista.

«En el momento en que iba a bajar las escaleras, viene un mar de gente que le chilla: ‘¡Leo, Leo!’. Lo acorralan en un rincón. ¿Pero quién es este tío? ‘Es Lionel Messi, el más destacable jugador de fútbol de todo el mundo’, me dicen. ‘¡No me jodan! Le acabo de decir que estoy con otro’, digo. Lo dejo ahí, me marcho para afuera y viene otra vez. Viene Leo Messi a por mí y me afirma: ‘¿Te vienes a mi casa? Haremos una celebración, vamos unos amigos y unas amigas’», ha dicho Susi Caramelo.

«Yo me hubiese ido, pues a una celebración de futbolistas no te invitan todos y cada uno de los días. ¿Pero saben por qué razón dije que no? Era tan pobre que si iba a casa de ese tío, a mí no me echaban de ahí ni con tarjeta roja. Le dije que no. No tenía un duro. Esta es la crónica de de qué manera rechacé a Leo Messi. Se me pasó el tren. Lo malo es que a los un par de días, el pavo me dejó. Pasó mi tren. No se me escapa uno mucho más», aseguró la conductora.