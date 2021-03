Martín Redrado es un reconocido economista cuya influencia no se limitó a los números y la política, sino también a la farándula. El exfuncionario se radicó en Estados Unidos, pensando que tal vez allí escaparía a los escándalos relacionados a su romance con Luciana Salazar, sin embargo, su vida privada en este momento se encuentra más pública que nunca, y ahora aparecieron nuevas imágenes comprometedoras.

El economista y la vedette tuvieron una fogosa relación tiempo atrás, que luego se terminó. Aún así, en el verano se los pudo ver a ambos juntos en Miami, incluso luego ambos contrajeron Covid y ya de vuelta en Argentina, la rubia declaró, con mucha picardía, que es contagio se produjo debido a “un contacto estrecho, estrecho”. Parecía que se podía confirmar la reconciliación, pero pronto todo se vino abajo.

Primero apareció una foto de Redrado junto a la conductora de televisión Lulu Sanguinetti, juntos en Estados Unidos. Esto generó una indignación enorme en Luli, que empezó a sacar todos los trapitos al sol, dejando la relación en un punto casi irreconciliable. Ahora, Ángel de Brito anunció que cuenta con una nueva fotografía de Redrado acompañado de una mujer en Miami, que revelará este lunes.

“Redrado en el Publix ¿Quién está debajo de la L?”, escribió el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” en su cuenta de Twitter. El periodista subió una foto en la que se lo ve al economista realizando las compras en una reconocida cadena de supermercados norteamericana. Sobre la imagen, el periodista le puso las letras L, A y M, iniciales de su programa, y afirma que bajo la “L”, está el rostro de la mujer misteriosa. Que para algunos seguidores escépticos, no se trata más que de la cajera.

“Todo lo que hace Martín Redrado es para lastimarme. Primero me dice una cosa, después hace otra. Se lleva a una persona de viaje cuando a mí me dijo que no la amaba más, que ya estaba terminado y ahora me deja expuesta porque está allá con ella. Nos negó en la cara a Ana Rosenfeld y a mí la foto con Lulu. Es descabellado todo”, había dicho Luciana recientemente, entre sus muchas declaraciones mediáticas sobre el tema.