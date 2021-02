Cinthia Fernández, se encuentra dentro de las figuras históricas en Canal Trece y los programas de Marcelo Tinelli. Hace unas semanas, la mediática regresó al panel de «Los Ángeles de la mañana«, el programa que conduce Ángel de Brito, donde enfrentamiento sobre los temas mucho más picantes de todo el mundo de la televisión y la farándula. Días atrás, la intérprete fue tentada para sumarse a la política, iniciativa que habría recibido. En ese sentido, Mar Tarrés opinó sobre esto.

En un reportaje con Juan Etchegoyen para «Mitre Live», la influener no tuvo piedad para con Cinthia Fernández. «Más allá de que hay muchas personas que está en puestos políticos y no ha estudiado, de repente observamos un concejal que en la puta vida agarró un libro pero puesto que las vedetongas se pongan en eso me semeja una ofensa al país. Prosigan con los puteríos de la tele, prosigan matándose con todo el planeta, viste Argentina país desprendido. Por la plata baila el mono, se olvidan que nos daban a conocer el ojete. Si la multitud las vota, todo bien»

Sin escatimar en sus afirmaciones, Mar Tarrés añadió: «Se debe tener límites, tengo mucha llegada en las comunidades y no de ahí que me la voy a opinar de política, me lo han brindado frecuentemente pero ni en pedo. La política siempre y en todo momento está sucia, el partido en el que estés siempre y en todo momento alguien se choreó algo y quedas pegada vos».

De ahí que, en el momento de charlar de la viable candidatura de Cinthia Fernández, Mar Tarrés se puso como un ejemplo. «Me trataron de seducir, no llegué a una oferta específica. Me enteré de personas que le brindaron un montón de torta de plata para realizar campaña política. Seamos verdaderos. Una Cinthia Fernández gana considerablemente más plata que un sueldo de diputado. Haciendo un trabajo en las redes como trabaja, por qué razón iría para bajarse el sueldo. Pues hay gente por atrás que te ponen plata que se la hurtan a la multitud a fin de que vos coloques la cara», apostilló.

«Si desean estar ahí es pues desean sacar mucho más plata y mucho más beneficio. no les creo el cuentito que deseen progresar algo por el hecho de que es poco serio y de repente verla de miembro del congreso de los diputados no te la creo, hermana. Capaz que la mina nos llama la atención y acaba siendo buenísima, quién sabe, no lo sé. Hay una falta de congruencia y responsabilidad en el tema», añadió después Mar Tarrés sobre Cinthia Fernández.