Este domingo se vivió una exclusiva gala de supresión. Las cocinas de «MasterChef Celebrity 2» se encendieron para remover a un participante. Andrea Rincón, Claudia Fontán, Hernán «El Desquiciado» Montenegro, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, Gastón Dalmau y María O’Donnell debieron lucirse para quedarse una ronda mucho más. Pero como en el reality de Telefe siempre y en todo momento hay sorpresas, la de esta emisión fue la existencia de Claudia Villafañe.

La campeona de la primera temporada, la «Tata» para bastantes, se realizó presente. La causa de su visita se debió a que el jurado decidió que la consigna para esta supresión sería elaborar ñoquis. Para poner en contexto, la mamá de Dalma y Gianinna se lució en la primera edición del certamen gastronómico merced a sus insignes ñoquis. Que en verdad en la actualidad están en venta.

La consigna dictaba elaborar ñoquis y acompañarlo con una salsa. La decisión de cada uno de ellos era libre. Y si bien semeja una receta fácil, tiene sus consejos y adversidades. De ahí que Claudia pasó por las estaciones de cada uno de ellos prestando asistencia con la paciencia que la caracteriza. En este sentido, en el momento en que pasó por la isla de la ex- Enorme Hermano, aparte del consejo gastronómico, aprovechó para hacerle una sugerencia para el reality.

«Te enojas con vos misma, te frustras y no ganas nada», le lanzó Claudia a Andrea. Por su lado, la morocha no lo negó sino más bien todo lo opuesto: «Me frustro, me frustro bastante» le respondió. Entonces, tras cámara aceptó: «Debo enojarme un tanto menos». La modelo escogió elaborar la receta tradicional de ñoquis de papa acompañados con una salsa al estilo bolognesa.

Si bien escuchó el sabio consejo de Villafañe, semeja haberlo olvidado al instante de pasar a la degustación. La devolución de Germán Martitegui fue bastante dura, leal a su estilo: «Tus ñoquis están riquísimos, se siente la papa. Pero eso que hiciste no es una bolognesa». Si bien contenta por la opinión, fuera de cámaras se mostró enojada con el cocinero y apuntó: «Germán siempre y en todo momento tiene un pero».