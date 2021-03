Hace algunas semanas, Romina Manguel comenzó en la pantalla de A24 con RM, el software que se emite de lunes a jueves a las 22 h, en el que examinan esta época política. En ese contexto, a lo largo de la última edición, la periodista que trabajó al lado de figuras como Jorge Lanata, Luis Novaresio y Eduardo Feinmann, sostuvo un espectacular codo con codo con Sergio Berni: «¿Qué sucede con los derechos humanos?».

En un instante de la edición del programa que se emitió en la noche de ayer, Romina acorraló al ministro de Seguridad con una filosa pregunta: « me da la sensación de que tiene bastante cintura política, paseo y también sabiduría para percatarse que lo que se mostró y contado charla de un exceso. ¿No piensa que hubo opresión en Formosa?».

Como resultado, de manera rápida, Berni destrozó a Manguel: «Tengo tanta experiencia que se que frecuentemente lo que se expone en televisión no posee un correlato con la verdad. No con la verdad de lo que haya pasado, sino más bien con la secuencia de los hechos que llevaron a conocer esas imágenes. No lo puedo investigar pues jamás analizo algo que veo por televisión».

En esa línea, Berni añadió: «Lo que sí se es que hay una embestida contra el gobernador de Formosa, amparado en su perpetuidad en el Gobierno. Un Gobierno que fue escogido de manera democrática y me da la sensación de que agredir al gobernador es pronunciarse en oposición a la intención del pueblo de Formosa». Al escucharlo, Romina lo confrontó: «Pero, ¿qué ocurre con los derechos humanos del pueblo de Formosa?».

Por ende, el ministro le aseguró: «Si hubo un fallo actuará quien deba accionar». «¡¿Vio ciertas imágenes?!», lo interrumpió Manguel. Con lo que, al final, Berni sentenció: «Vi ciertas imágenes, pero no puedo investigar mediante 2 jugadas si un partido de fútbol fue bueno o fue malo. lo que le digo es, hay una embestida política y me da la sensación de que eso no corresponde».