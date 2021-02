Claudia Villafañe pertence a las figuras públicas mucho más insignes de la Argentina, adjuntado con Vicky Xipolitakis y Analía Franchín. Su popularidad medró aún mucho más desde el instante en que se coronó como ganadora del popular certamen de cocina, “Masterchef Celebrity”. Recientemente, la conocida periodista, Yanina Latorre criticó a su novio, Jorge Taiana, por el hecho de que se barajó la oportunidad de que este pudiese estar en “Corte y Confección conocidos”. En este contexto, Jorge lanzó un sugerente mensaje que absolutamente nadie aguardaba. ¿Qué va a pensar Claudia?

Taiana y Villafañe vivieron en las sombras su relación cariñosa durante más de 15 años. El productor y la ex- de Diego Maradona han comenzado en 2003. Este tiempo coincide con el instante en que la blonda inició su divorcio con el ídolo del fútbol y padre de sus hijas. A lo largo de todo este tiempo, la pareja mantuvo un perfil bajo para eludir polémica. Tras la aparición de la mamá de Dalma en el espectáculo, los novios volvieron a estar en boca de todos.

Han comenzado a aparecer comentarios de que la pareja no estaba en su mejor instante, habladurías que negó de forma definitiva Taiana. Dadas estas ediciones, el novio de Claudia Villafañe efectuó una publicación en Instagram, que dejó sorprendidos a todos. Se mostró a sí mismo sin remera, con una máquina de coser. Aprovechó el instante para publicar un palito al reality de tendencia: “No estoy en ‘Corte y Confección 2021’, pero me defiendo igual”.

Los deseos de salir en televisión de Jorge están mucho más firmes que jamás y esto no semeja agradarle bastante a la angelita, quien de esta manera lo manifestó en «LAM»: “No puedo eludir enviar un comentario malicioso sobre Jorge Taiana. Justo que se murió Maradona desea proceder a la tele. Qué ido todo. Taiana podría haber aguardado un año entero. Que Dios me perdone, se ocultó toda la vida, no se sacaba fotografías. Mirá que soy del ‘team’ Taiana y Claudia Villafañe. Ahora podrían salir y dejarse ver juntos”.

La pareja de la mediática fue consultado por distintos medios sobre la oportunidad de ingresar en el espectáculo y la contestación fue efectiva. Sin embargo, en el momento en que ha debido contestar sobre el estado de su relación con la ganadora de “MasterChef”, se mostró esquivo y no respondió. De momento, Claudia tampoco dijo nada, ni en los medios, ni tampoco en sus comunidades. ¿Proseguirán juntos? ¿Logrará Jorge Taiana lo que busca?