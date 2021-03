El domingo pasado Boca mostró una versión muy mala y terminó perdiendo contra Talleres de Córdoba en La Bombonera. Más allá del resultado, la pelea que se dio entre Frank Fabra y Carlos Izquierdoz en pleno campo de juego fue lo que generó más debate. En las últimas horas comenzó a hablarse de una posible sanción para ambos, y finalmente el que se metió en el tema y tomó una decisión fue Jorge Amor Ameal, presidente de la institución.

Tras las últimas elecciones que se dieron en el Xeneize, quedó establecido que todas las decisiones deportivas serían tomadas por Juan Román Riquelme, que además de ser el vicepresidente segundo es el líder del Consejo de Fútbol. Ameal dijo en varias oportunidades que prefiere no meterse en con todo lo que tiene que ver con el plantel profesional, pero en esta ocasión consideró que lo mejor era tomar cartas en el asunto.

El presidente quiere que se aplique una sanción, la cual sería solamente económica y por un valor muy alto. La cabeza de la institución considera que hechos como el que pasó el domingo pasado no pueden volver a suceder, en primer punto por la imagen que se da, y en segundo punto porque cree que no es un buen ejemplo para los juveniles de la institución. Todavía no quedó definida esta cuestión, y se tomará una decisión en las próximas horas.

Lo que está totalmente claro es que no habrá represalias con Fabra e Izquierdoz desde el aspecto deportivo, ya que ni Russo ni Riquelme consideran que sea necesario. En cuanto a la ausencia de ambos en el encuentro contra Defensores de Belgrano por Copa Argentina, tuvo que ver con la idea de darle descanso a varios de los habituales titulares para que también los que vienen siendo suplentes sumen ritmo de competencia pensando en lo que viene.

Además, para el cuerpo técnico de Boca lo más importante por estas horas es el clásico del próximo fin de semana contra Independiente, ya que se conseguir una victoria el Xeneize se pondría a tiro de la zona de clasificación a la fase final de la Copa de la Liga profesional. Primero habrá cómo ver cómo se da el partido ante el Defe para ver cuál es la formación inicial contra el Rojo, que viene en levantada tras la llegada de Falcioni como DT.