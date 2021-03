Cinthia Fernández y Matías Defederico tuvieron un largo romance que concluyó de la peor manera. Recientemente, la batalla entre ellos se avivó luego de que el futbolista fuera duramente acusado por la mediática de no colaborar económicamente con la compra de materiales y libros para que las tres hijas que tienen en común puedan estudiar. Horas atrás, el exfutbolista dialogó con «Intrusos» sobre su tensa relación con la panelista de «Los Ángeles de la mañana«.

En primera instancia, con cierta molestia, el exjugador lanzó: «No vengo a tirarme rosas. No me interesa, yo lo tomo como de quién viene, cómo lo cuenta. Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas, pero la verdad es que no lo hice. Yo trato de cuidar a mis hijas, que son lo más importante. Después lo que piensen ustedes o la gente, no me llena».

Tras esa fuerte introducción, Matías Defederico habló de los exabruptos que Cinthia Fernández suele protagonizar en vivo. «Hay maneras y maneras. Yo tengo muchas diferencias con ella, pero no las expongo. Trato de decírselas. Yo nunca lo hice ni jamás voy a hablar mal de la madre de mis hijas en televisión. Ustedes la conocen a Cinthia y saben cómo responde a cada cosa que le contestan. Eso habla por ella, no por mí», afirmó.

Luego, Adrián Pallares indagó: «¿Vos crees que ella sigue enamorada de vos?». En ese contexto, Matías Defederico mantuvo la cautela. «Eso no lo sé. Pero tal vez quedó algo que no hablamos, que tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento. Y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo procesé la separación antes de concretarla y ella no. Y quedó esa espina. Yo no tengo nada por lo cual pedirle disculpas», reconoció.

«No me tengo que defender de nada ni de nadie, trato de ser un mejor papá todos los días. Sé que estuve mucho tiempo ausente de mis hijas, pero por mi trabajo, no porque quise», sumó después. Por último, Matías Defederico aseveró: «Yo sé cuál es el tema que quedó pendiente, no es una mujer. Obviamente, ya es tarde para hablarlo, por lo menos para mí ya pasó. Estoy al día con la cuota alimentaria en base a lo que puedo pasar por mes».