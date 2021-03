Unas 50 personas, que forman parte de un grupo integrado por trabajadores de la salud y menores de 60 años, no pudo recibir hoy la segunda dosis de de la vacuna china Sinopharm que se suministraban en el Club Atlético River Plate. Por eso, surgieron quejas y reclamos, aunque desde el Ministerio de Salud porteño aclararon que se trató de un error en la comunicación.

«El Ministerio de Salud de la Ciudad informa que debido a un error 50 personas cuyos turnos habían sido cancelados no recibieron la notificación correspondiente y esta mañana no pudieron ser atendidas en la sede de vacunación de River Plate. Allí se aplica la vacuna Sinopharm, de origen chino, de dos dosis idénticas que pueden ser administradas con un intervalo mínimo de 21 días», informaron las autoridades porteñas, según consignó Agencia NA.

En esa línea, el Ministerio de Salud de la Ciudad aclaró que «una vez que se confirme un nuevo embarque por parte del Gobierno nacional se van a destinar unidades para ser utilizadas como segundo componente, con el objetivo de completar la inmunización de los porteños que ya se aplicaron el primero. En todos los casos serán contactados por vía telefónica y por mail para asignarles el nuevo turno».

Incertidumbre en River

De todas formas, pese al comunicado de la Ciudad de Buenos Aires, varios de los trabajadores que se acercaron a River tardaron en obtener una respuesta. «Vine a las 8 de la mañana que era la hora a la que estaba citada y una persona en la puerta me dijo que no podía pasar porque, por un problema de logística, la vacuna no iba a estar hoy. Le pregunté cuándo iban a estar y me dijo que era lo único que sabía», indicó una de las psicólogas que acercó a vacunarse, según consignó Télam.

«Ya son las 11 de la mañana y no tenemos ninguna respuesta oficial de nada, si la vacuna no está lo puedo entender, pero quiero que al menos me confirmen qué día me voy a poder vacunar», agregó la mujer en diálogo con C5N. Otra de las médicas señaló que recibió «tres mails para confirmar el turno de vacunación de hoy» y dijo que «uno me llegó ayer mismo y hoy cuando llegué me saltan con esto. Es una vergüenza».