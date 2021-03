Son momentos de mucha preocupación e incertidumbre debido a la situación que atraviesa nuestro país y el mundo entero. La segunda ola de coronavirus se está haciendo sentir en la Argentina, y así lo dejó muy en claro en las últimas horas Alejandro Fantino. Fue en su programa de «América TV» donde decidió contarlo todo delante de los televidentes, haciendo referencia al aumento de los casos.

«Queremos dar una noticia a esta hora, realmente importante. Acaban de salir los números de la cantidad de casos. Altísimos también, pensábamos que estábamos cerca de los 8 mil, 9 mil, pero superaron las 10 mil», comenzó asegurando el novio de Coni Mosqueira ante el aumento de los contagios que preocupan al gobierno nacional, que ya empieza a tomar ciertas medidas.

«Se rompió la barrera, con 135 muertes, va de la mano de la cifra de ayer. Ayer se cerró más tarde, hoy más temprano. La cifra consolida la idea de una segunda ola», sostuvo por su parte uno de los panelistas del ciclo de Alejandro Fantino, Facundo Pastor. «Hay que ver hacia dónde se va», señaló el conductor sin vueltas ni tapujos. Pero esto no fue todo, ya que inmediatamente fueron por más.

Y es que Facundo mostró una foto que dio que hablar entre todos los integrantes. «Están Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner, ahora reunidos con intendentes del oficialismo y de la oposición. Les están pidiendo máximo control en cada municipio», sostuvo en relación a una reunión que se dio para poder establecer medidas que permitan controlar la situación que mantiene a todos en alerta.

«Esta foto que mostró Pastor es importante. Van a bajarle línea a los intendentes, se está cocinando. Provincia dice que no habrá más cirugías programadas», adelantó Fantino dando una noticia muy fuerte. Por su parte, uno de los enfermeros de Casa Cuna, Héctor Ortiz, dio su mirada sobre lo que está viendo en la mencionada institución. «De tener dos o tres casos pasamos a tener veinte. Esto pasó ahora, en estas últimas semanas. Hay 2 mil casos en la Ciudad, parece que no lo ven. Por supuesto que tiene que ver con las clases, el chiquito es vector. No sé los datos, pero el aumento de los casos está», concluyó.