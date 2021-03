En MDZ Radio habló el joven científico Fabricio Ballarini, conocido en la escena pública por su modo liso y llano de comunicar la ciencia. Desde el inicio, él ha defendido la vacunación y nos explica lo nocivo que puede ser que las personas se informen por canales equivocados.

“Me interesa desarticular las teorías conspirativas en torno a las vacunas“, dijo Ballarini en el aire de No Tan Millennials. “Todo el tiempo estoy respondiéndole a personas teorías equivocadas que le generan dudas a partir de informaciones falsas o erróneas que escuchan, incluso en los medios de comunicación”, completó.

En ese mismo sentido dijo que “no le entra en la cabeza” que que muchas personas con llegada masiva se dediquen a desinformar a la población con cuestiones vinculadas a la pandemia y a la salud. Hacer apología del no uso del barbijo, por ejemplo, “siendo esto algo tan fácil”. “Si me decís que para protegerte tenés que hacer mil flexiones de brazo, lo entiendo, pero ponerte un barbijo para salir a la calle no es tan terrible”, bromeó.

Qué debemos saber de las variantes del coronavirus

“Los virus normalmente mutan, cambian constantemente de forma azarosa. Cuando más tiempo esté circulando un virus, más posibilidades tiene de modificarse, tanto de modo perjudicial para sí mismo como beneficioso. Si fuere este último el caso, esa mutación va en contra de nuestra supervivencia porque generan otras versiones que le permitan meterse en nuestro cuerpo más rápido”, explicó Ballarini.

Básicamente dijo que hasta el momento lo que se sabe es que tanto la variante británica como de Manaos se contagian mucho más rápido. “No es más letal pero sí genera más muertes porque muchas más personas se contraen el virus, más rápido se colapsa el sistema de salud y si no son atendidas se pueden morir o de covid o de cualquier otra cosa”.

La campaña de vacunación argentina

El científico comentó que Argentina ha vacunado aproximadamente al 5.5% de la población con una dosis. “Es muy poco, pero es lo mismo que está vacunando la región, salvo Chile que está con muy buen ritmo, con una vacuna china que gracias a un convenio previo que hicieron varias universidades del vecino país obtuvieron el privilegio de tener más dosis. Esa vacuna es de las menos efectivas del mundo, pero aún así es destacable el nivel de vacunación que tienen”.

Ballarini también dijo que hay que saber que todo el mundo está vacunando, es decir que el planeta entero quiere esas dosis y los laboratorios y las fábricas no dan a basto. Por lo cual la falta de inoculaciones sucede en otros países del mundo, inclusive en Europa. “Nosotros somos mega hiper tercer mundo, somos un país pobre”, se resignó.

“Se mete la política internacional también, no sólo es una cuestión de salud. EE.UU presionó a través de un comunicado para que Brasil no compre la vacuna rusa. Hay un montón de intereses que van más allá y que no tenemos ni idea de que suceden, pero lamentablemente pasan”, reflexionó.