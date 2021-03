Ivana Nadal volvió a quedar en el centro de las críticas y las polémicas por los peligrosos mensajes que difunde por las redes sociales. La modelo y exconductora de televisión, se encuentra hace meses de viaje por el Caribe, y desde allí compartió un video en contra del uso del barbijo. Denise Dumas, José María Listorti y el equipo de “Hay que ver”, programa que se emite en El Nueve, no ahorraron en críticas para la morocha.

“¡Otra vez sopa!”, exclamó Denise Dumas cuando su compañero José María anunció que se venía el informe dedicado a la expareja del Pollo Álvarez. “Ella vuelve y hace como si fuera el Papa, porque dice ‘hace tiempo que no les hablo’. Hizo un mensaje largo, yo vi el mensaje entero, no editado, dura más de veinte minutos, llegó un momento que ya no daba más”, disparó la conductora.

“Ella habla mal del barbijo, de la gente que se enoja con ella, habla del amor, de los padres que hacen lo que pueden, de los niños que vienen enfermos al mundo, hace todo un discurso…”, resumió Denise, aclarando que en el informe seguramente se verán solo las partes que habla contra las medidas de seguridad. Todo esto, desde una playa en Costa Rica. “Yo también si me rasco las pelotas todos los días no usaría barbijo”, acotó Listorti.

“La pregunta es ¿Quién banca a Ivana Nadal? ¿Quién la banca económicamente?”, tiró Denise, intentando saber cómo hace la modelo para financiar su interminable viaje. “Porque ¿Qué hotel va a querer tener como prensa a una chica que dice estas cosas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién banca todo esto? ¿La bancan los hoteles?”, se preguntó, al tiempo que las panelistas afirmaban que “está todo de canje”.

“Si sos dueño de Howard Johnson ¿Te gustaría que tu imagen esté pegada a este personaje?”, se preguntó José María. “Yo una vez me fui de canje a un hotel muy lindo en Bahamas”, recordó Dumas, “y te analizan muy bien el perfil que tenés, si es familiar o qué”, advirtió. Entonces, Majo Martino remarcó que Ivana no se hospeda en las cadenas más conocidas, aunque sí estuvo en habitaciones de lujo en locaciones de Brasil, México y Costa Rica, actualmente.