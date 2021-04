Europa está atravesando un instante muy especial debido al rebrote de casos de Covid-19, que aumentaron exponencialmente de nuevo. Es por ello que los gobiernos de múltiples países, como Italia y Francia eligieron utilizar medidas restrictivas de aislamiento. Wanda Nara lo lamentó en sus comunidades, al paso que Paulo Dybala, pareja de Oriana Sabatini, se descubrió rompiendo las reglas. En ese sentido, la artista se refirió al tema en «Los Ángeles de la mañana«.

En entre los extractos del programa de El Trece, Ángel de Brito le logró una pregunta al hueso a su convidada. «Oriana, ¿qué ocurrió con esta celebración, donde hay una multa a tu novio? Hay múltiples notas que salieron aquí por el hecho de que lo hallaron en una celebración furtiva», lanzó el conductor del período. «No, no fue una celebración furtiva», aclaró velozmente la hija de Catherine Fulop.

Tras denegar tajantemente la versión de la presunta celebración furtiva, Oriana Sabatini ahondó sobre esto. «Mi novio se juntó a cenar, como múltiples miércoles. Todas y cada una de las semanas van exactamente los mismos. No son diez personas. Es patraña eso de que son veinte y que estaban todos, como leí en algún sitio, con todas y cada una de las familias», aseveró la artista.

Sin escatimar en sus afirmaciones, la artista sumó aún mucho más datos para proteger a Paulo Dybala. «Yo pienso que desean hacer disputa cerca de lo que hacen en el fútbol. Lo cierto es que ni sé de qué manera se enteraron que se juntaron a comer», expresó. Entonces, Ángel de Brito lanzó: «Por las demandas de los vecinos. En las notas han publicado eso. Y que los sancionaron».

«Puede ser. No sé si los sancionaron igual. Charlé el día de hoy por la mañana con él de esto pero no le pregunté si los habían multado», reconoció entonces Oriana Sabatini. Mientras, el conductor de «Los Ángeles de la mañana” sumó: «Hubo compañeros de él que brindaron positivo de coronavirus». Con determinada duda en sus expresiones, la hija de Catherine Fulop cerró: «Sí. No sé igual si ellos estuvieron en esa celebración, pero igual aquí dan positivos todos cada 2 o tres días».