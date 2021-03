“Deseo ser habitual”: el duro descargo de Nati Jota en las redes. La rubia viene de bebotear fuerte en su Instagram recientemente. En el medio, a la ex- de Bruno Siri le llegó una oferta laboral con José María Muscari, se tratará de un espectáculo de influencer. Sin embargo, la exESPN no deja de pensar con sus fieles. ¡Mirá lo que ha dicho en este momento!

Es una inclinación en Natalia. frecuenta contar cosas de su historia diaria. Estas, claro, tienen la posibilidad de cambiar. En ocasiones puede tratar cuestiones alegres y otras mucho más tristes. Y hace unos días se posó sobre los hechos negativos y de qué manera tiene una reacción frente exactamente los mismos. De esta forma las cosas, la examiga de Ivana Nadal se autoanalizó al radical.

Antes de bebotear, Natalia le comentó su problema a todos sus fieles: “¿Podré cualquier día que me pasen cosas y no tener que ofrecerle una vuelta y estimar tuitearlo? Tipo, fumátelo sola, Natalia. Dejá de estimar transformarlo en algo contable, algo para comunicar, algo a fin de que alguien se sienta reconocido. ¡Fumátelo sola, Natalia!”

Tras eso, continuó. “Pasa que ahí, en el momento en que lo que me pasó solo queda en algo que me duele, es verdadera. De la otra forma lo esquivo, lo escribí, ‘jaja, mirá’, es como un cuentito”, añadió. De este modo las cosas, delimitó sobre la causa por la cual frecuenta recurrir a las fotografías o vídeos para bebotear: “Probando tácticas para no ventilar pero tampoco conectar con mi angustia: 1) bebotear”.

Así, Nati, al día después, manifestó otro tema en sus stories de Instagram. “Sí, pasa el día, se me va saliendo el labial y me chupa un huevo. ¿Qué querés que te afirme? Deseo ser habitual. A la multitud se le sale el labial y le chupa un huevo, pues no anda subiendo historias. A mí se me sale el labial y ando subiendo historias”, lanzó.