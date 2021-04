El domingo pasado, Cande Vetrano, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa, Dani la Chepi, Daniel Araóz y Sol Pérez se enfrentaron en una nueva Gala de Eliminación de «MasterChef Celebrity«. Sol Pérez fue eliminada del concurso de cocina. Angie Balbiani, panelista de «Editando Tele«, dio una picante opinión sobre la eliminación de la conductora.

Balbiani comentó: «Estaban buscando que armara quilombo… Ella entró con otra filosofía completamente distinta y, para mí, eso es meritorio». De todos modos, Sol tuvo un enfrentamiento en el concurso. La presentadora se cruzó con Dani La Chepi. La influencer la trató de mala compañera y la tildó de competitiva. Además, se burló a sus espaldas.

Sol aprovechó «ViajeChef» para descargarse por este motivo. Cuando le preguntaron por su relación con el resto de los famosos, opinó: «Había de todo. A mí siempre me salía el hecho de compartir si a alguien le faltaba algo. Y tal vez eso no pasaba conmigo. Me hicieron tanta fama de competitiva que después el resto decía: ‘Si le tiene que ir mal a alguien, que le vaya mal a Sol que estudia’», dijo.

«No sé si me tenían miedo pero creo que me veían como una competencia, más que a otras personas. Era un grupo muy buena onda. Había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar. Pero más allá de eso, si uno va y labura con buena onda, tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Qué sé yo. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está», sumó.

«Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver», dijo la conductora para terminar. Sol Pérez comentó que le prestó vestidos a La Chepi. Por otro lado, aseguró que «siempre tuvo buena onda» con ella, incluso cuando su compañera no era conocida en el medio. «Lo que me sorprendió fue cuando dijo que si necesita algo no se lo voy a prestar. Yo soy re buena compañera», había dicho Sol.