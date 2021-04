Pachu Peña se transformó en entre los competidores mucho más estimados de «Corte y Confección Conocidos». Es que aparte de su simpatía al aire, el humorista le fue tomando la mano a los diseños con el correr de los programas. Más allá de que el cómico fue tomando seguridad en el momento de hacer, Pachu no tuvo una aceptable gala el día de hoy al procurar asombrar a todos en El Trece con un original diseño. Lejos de recibir los encomios que aguardaba, el humorista recibió una lluvia de críticas por la parte del jurado.

Todo empezó después de que Pachu tuviese que interpretar «La Pollera amarilla», el tradicional tema de Gladys La Bomba Tucumana. En vez de escoger a una mujer, el humorista expuso y creó un original outfit para un hombre. «Deseamos salir un tanto del tema original de La Bomba, pero cantado, esta vez por Ricky Fort. De ahí que nos fundamentamos un tanto en él y salir de lo que podría ser trillado como una pollera amarilla. De ahí que hicimos este short, con esta cubierta, que era un tanto la sorpresa, con este cinturón, las medias asimismo en dorado. Y esencialmente eso, deseamos sacar la pollera», explicó el cómico.

A eso que Fabián Zitta le respondió: «Hay algo que es atrayente de la tipología que armaste, que es muy actualizada, de hecho es ‘no gender’, de esta manera la puede emplear el que desee. Pero quizás no se asocia tanto a la canción. Solo el color no consigue como guiño para referirse a la canción y al desafío. En eso hay como una falta de unión, por ahí. Algo que no sea evidente, pero un poquito mucho más arrimado. Quizás si le hubieses puesto una pollera tipo escocesa, tableada. Es un 4 para el día de hoy», precisó el jurado.

«Lo cierto es que me hubiera dado gusto, puesto que tenías un modelo varón, que te hubieras inspirado en ponerle una falda o un vestido, pero desde otro sitio. Es decir, que nos sorprendas, pero no con esto de que es un vestido y abajo tiene un short, quizás desde un espacio mucho más refinado, mucho más complejo. Vos, al comienzo del certamen, nombrabas diseñadores que te agradaban, entonces me hubiera dado gusto que fueses por ese lado», añadió por su lado Verónica de la Canal.

«Y pienso que el aspecto sorpresa hubiera sido mucho más atrayente. Esto de esta manera, no. Es un 3 para el día de hoy», continuó la miembro del jurado. Al final, fue el momento de la devolución de Benito Fernández: «A mí, lo que me pasa, es que en el momento en que lo vi ingresar, vi la pollera amarilla. No me sorprendió, no está bien confeccionado. Hubiera tomado otro sendero completamente distinto. Veo la pollera amarilla en un hombre, pero la realidad que no me consigue. Mi voto es misterio», precisó el diseñador, siendo muy crítico con Pachu.