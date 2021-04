La competencia en el prime time entre Telefe y El Trece se encuentra más picante que nunca. Es que «Minuto para ganar» y «Bienvenidos a bordo» suelen tener competencias realmente parejas. Si bien el programa de juegos de Marley siempre suele sacarle una pequeña luz de diferencia a su máximo contrincante, hoy se dio la situación inversa. Es que el histórico conductor de Telefe sufrió muchísimo a manos de El Trece en una noche realmente olvidable.

Según informó la cuenta especializada en espectáculos «Moskita muerta», «Bienvenidos a bordo» cosechó un pico de 11.1 puntos de rating a las 22 en la pantalla de El Trece. «Minuto para ganar», por su parte, alcanzó un pico de 8.9 unidades en ese horario. Mucho más lejos quedaron «La hora exacta» e «Intratables» con 1.7 y 1.6 puntos, respectivamente. De esta forma, el programa de Marley se vio claramente superado por la fuerte competencia en El Trece.

Sin dudad, las claves del éxito del programa de Guido Kaczka son las figuras que lo rodean. Es que el programa creció mucho luego de que se originaran los rumores sobre un presunto romance entre Hernán Drago y Celeste Muriega. Durante el programa de hoy, Guido se animó a hablar al respecto. «Está Hernán Drago y Celeste Muriega. Bueno, bueno, bueno, la verdad, la escuché a Celeste que dice ‘estoy soltera´», comenzó diciendo el conductor, aprovechando la oportunidad de que ambos estén en el programa. A lo que la bailarina le retrucó: «Es verdad, yo no miento», precisó.

En diálogo con el programa «Hay que ver» de El Nueve, Muriega explicó recientemente qué ocurrió con Drago: «Se tiende a veces a buscar el título a algo que ni siquiera uno tiene, entonces es como tener que dar explicaciones y es más complicado cuando quizá nosotros no lo teníamos claro. No está bueno porque uno se siente como presionado. Trabajamos juntos en lo de Guido Kaczka, muy buena onda, muy buena relación. Ahora no nos vemos tan frecuentemente como antes, teníamos una amistad linda que quizá no es tan bueno tener que aclarar tanto», precisó.

«Considero que está bueno pasar un buen momento con una persona y abrirse a conocerla. Después, fluye o no fluye, funciona o no funciona… Realmente no funcionó. Está bueno aclararlo. Así que dejémoslo en claro: no estoy con Hernán Drago así vienen los novios, me empiezan a llegar», agregó la bailarina en el programa de El Nueve, siendo realmente tajante con sus dichos. Sin dudas, Celeste Muriega dejó en claro que está soltera y que no tiene ningún vínculo sentimental con Drago.