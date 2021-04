La competencia entre «Telenoche» y «Telefe Noticias» se encuentra al rojo vivo. Es que tras el relanzamiento del noticiero de El Trece en marzo, la lucha por el rating quedó realmente pareja entre los dos programas informativos más importantes de nuestro país. Incluso, la equidad se viene traduciendo con claridad en los números. Durante la noche de hoy, Cristina Pérez y Rodolfo Barili le dieron la máxima alegría a Telefe en una noche verdaderamente para el infarto.

Según informó la cuenta especializada en espectáculos «Moskita Muerta», «Telefe noticias» logró un pico de 6.8 puntos de rating pasadas las 20 en la pantalla de Telefe. «Telenoche», por su parte, cosechó un pico de 6.5 unidades en ese horario. Mucho más lejos quedaron «Telenueve» y «Polémica en el Bar» con 2.6 y 1.2 puntos, respectivamente. De esta forma, Cristina Pérez y Rodolfo Barili volvieron a darle una alegría a Telefe en una noche apretadísima.

Sin dudas, la gran química que tienen los históricos conductores de «Telefe noticias» se traduce en los números. Invitado al programa de Andy Kusnetzofff, Barili habló recientemente de los viejos rumores de romance con Cristina Pérez. «En el noticiero me gastan muchísimo, Cristina también, pero está muy feliz, obviamente se conocen (Cristina y su actual novia). Con Cris nos reímos mucho porque la gente cree que nunca lo contamos pero que pasó algo. Lo vivimos muy bien porque es parte del creer y desear que dos personas estén juntas», precisó.

Por otro lado, el conductor contó cómo comenzó el amor con su novia Lara Piro: «Con el coronavirus perdimos lo más simple, que es el no abrazar, no acariciar, no besar. Nunca paré de laburar y me fui a convivir con la mujer que amo y su peque de tres años. Cuando ya has atravesado el desierto de la separación, y de repente el amor te llega a los cuarenta y encontrás a alguien que sueña lo mismo que vos, hay un rayo que te parte y te cambia todo», expresó el famoso presentador de Telefe.

«La conocí a través de un amigo. Me dijo que ella me había cruzado en la calle y que le había parecido que me había pegado bien la edad. Ella se había separado hacía poco y mi amigo nos propuso vernos. Estuvimos diez días escribiéndonos por WhatsApp. El día que nos vimos estuvimos hablando por seis horas. Creo que el amor en la adultez es el amor consciente, aunque un amigo del pueblo me dice que estoy tan estúpido como con el amor de la secundaria”, agregó Barili, quien está enamoradísimo.