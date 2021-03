La rivalidad en el prime time entre Telefe y El Trece está al rojo. Es que desde el instante en que «Minuto para ganar» comenzó en el canal de las pelotitas, al programa de Guido Kaczka se le logró muy cuesta arriba en la pantalla de El Trece. Aun, «Bienvenidos dentro» fue humillado en múltiples oportunidades en la pelea por el rating por el software de Marley. En una noche para el olvido, El Trece padeció mucho de la mano del programa de juegos de Telefe.

Según notificó la cuenta experta en espectáculos «Moskita fallecida», «Minuto para ganar» cosechó un pico de 9.4 puntos de rating cerca de las 22 en la pantalla de Telefe. «Bienvenidos dentro», por su lado, alcanzó solamente un pico de 7.5 entidades en ese horario. Considerablemente más lejos han quedado «Bendita» y también «Intratables» con 3.2 y 2.1 puntos, respectivamente. Así, el software de Marley volvió a realizar de las suyas a través de Lizy Tagliani y le dio la peor novedad al período de Guido Kaczka en El Trece.

Aparte de Lizy, Florencia Peña y Vicky Xipolitakis asimismo asistirán a Marley en la co-conducción de «Minuto para ganar». En la situacion de la humorista, la novedad llegó en un increíble instante profesional para Lizy, puesto que la mediática trabaja en «Perros de la calle» y empezará a conducir próximamente «Trato hecho» en Telefe. Sin lugar a dudas, tanto Marley como la cómica detallan una enorme química al aire que se traduce en los geniales números en el rating.

A lo largo de entre los últimos programas, Marley mandó adelante a Lizy con una fuerte privacidad. «Precisamente, a Lizy en el boliche de Adrogué, que se llamaba La roja, le afirmaban ‘la sopapa’ por los besos que daba», expresó el conductor en primera instancia después de que la humorista y un participante intentaran jugar con una sopapa al estilo tiro al blanco en el software. A eso que la cómica añadió: «El beso sopapa», precisó, sin ningún género de pudor.

Como es lógico, la cuestión no quedó ahí. «Pero qué, ¿agarrabas a alguno y también ibas con los besos? Me imagino los hombres que se tienen que convenir todavía de los ‘besos sopapa’ de Lizy», añadió Marley, mandando adelante a su compañera con una fuerte privacidad. Rápida de reflejos, la humorista se despachó con un entretenido comentario: «No, mi amor, no voy a agarrar a alguno… ¡los forzaba!», precisó Lizy, recordando su temporada como soltera. Podemos destacar que la conductora está en la actualidad en pareja con Leo Alturria.