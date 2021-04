Silvina Escudero es una de las modelos más reconocidas de la Argentina, junto con Pampita y Nicole Neumann. La mediática se posiciona hoy como panelista en uno de los programas más exitosos del momento, «Los Mammones«. Días atrás, la intérprete vivió un momento muy curioso, ya que recibió un ramo de rosas en vivo, de un presunto admirador secreto.

En ese sentido, Jey Mammon expuso a su compañera. «Decí lo que quieras a cámara, Silvina. Tenés un minuto… no, un minuto es mucho», lanzó el humorista, mientras Silvina no podía contener la risa. «Jey, te amo con toda mi alma y lo que me divierto con vos es supremo», dijo la exnovia de Matías Alé, muy ruborizada por la situación.

Luego, Jey Mammon explicó qué había sucedido en torno a Silvina Escudero, que tanto había llamado la atención en los miembros de «Los Mammones«. «Vamos a explicar. Ayer llegaron unas flores con unos globitos muy lindos que dice ‘para Silvina’. No sé si muy lindos, tengo que ser honesto. Pero todos acá ya saben de quién es», reconoció.

En la jornada de ayer, se dio un episodio similar cuando Jey no pudo evitar reaccionar ante la cantidad de obsequios que recibía su colega. «Voy a contar una que es realmente horrible. Le llegaron más regalos a Silvina, miren el nivel y el glamour de este señor. ¿Sabés que no sé cómo definir esto? Es una botellita de champagne chiquita, flores y bombones. Me da un poco de pudor decirlo, pero no me gusta», expresó el conductor, describiendo el regalo que le llegó a Silvina Escudero.

«Es un señor que le manda cosas. Perdón, esto lo tengo que contar. Hoy el chofer trajo estas cosas y dijo ‘hasta que no salga la Escudero, no se lo doy’. Entonces salimos todos a protegerla porque teníamos mucho miedo… ¡en realidad queríamos los chocolates!», sumó Jey Mammon, mientras que Silvina Escudero intentó cerrar el segmento a pura risa: «Ahora reparto los chocolates».