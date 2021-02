Mariano Martínez se encuentra dentro de los actores mucho más reconocidos de la Argentina, adjuntado con Nicolás Voy a caber y Benjamín Rojas. Recientemente, el intérprete encendió las alarmas, tras dejarse ver con su expareja, Camila Cavallo en las comunidades. Los comentarios de una reconciliación en puerta, han comenzado con una filmación donde se presentaron juntos bailando en la comunidad Tik Tok. ¿Se habrán dado una segunda ocasión?

“Viernes de noche con Oli y Mariano”, escribió Camila en la descripción del vídeo. Esto produjo inquietudes, en tanto que rompieron su relación hace solo 8 meses. A lo largo de este tiempo, la influencer y Olivia, la hija del mediático, se daban a conocer danzando en las comunidades, actitud a la que se sumó Martínez. Además de esto, tras su separación no dejaron de verse, puesto que tienen una hija en común, Alma.

Además de esto, en otra filmación, donde se muestran Olivia y Cavallo, el morocho comentó con numerosos emoticonos, hecho que confundió aún mucho más a sus 2.2 millones de seguidores. no se quedó atrás y le respondió de esta manera. ¿A qué hay que tanta cooperación entre ? La interacción virtual entre los exnovios no es novedosa, en tanto que en el mes de octubre de 2020 han comenzado los comentarios de su viable vuelta.

“No nos dejamos de proseguir en Instagram. Nos charlamos todos los días. le doy like a su trabajo, pero no a las fotografías que está… (las mucho más subidas de tono). Lo haría de buena onda pero da rincón a la malinterpretación. No deseo que se malinterprete”, ha dicho la modelo, semanas una vez que se anunciase públicamente su separación. El punto y final de su noviazgo fue en el mes de marzo de 2020. “Sí, nos encontramos separados. En este momento, lo que importa es que estén bien los chicos”, expresó la mediática.

Camila Cavallo aceptó en “Los Ángeles de la Mañana” cuándo y de qué forma fue su desvinculación cariñosa: “Acabamos antes del comienzo de la cuarentena, pero convivimos unos meses mientras que procurábamos dónde vivir cada uno de ellos. Nos conocimos y pensamos ‘somos el uno para le otro’. Decidimos tener una hija, nos fuimos conociendo, pero comenzamos a tener diferencias y salió desgastando la relación”.