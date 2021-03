El Día Mundial del Malbec se festeja el 17 de abril por el hecho de que fue en esa fecha en el momento en que Domingo Faustino Sarmiento, entonces presidente de la Nación, decidió editar la industria del vino del país. Esa día, en el año 1853, el sanjuanino le solicitó a Michel Aimé Pouget, un agrónomo francés especialista en suelos, la labor de traer a la Argentina nuevos varietales: entre la selección que el hombre logró se encontraba el Malbec.​Pouget prosiguió realizando experimentaciones y también tratando amoldar los varietales franceses a los distintos terroirs de Argentina. Diez años después, a Francia llegó una tremenda crisis: una plaga de Filoxera golpeó a toda la zona del Ródano. Mientras que eso sucedía, el Malbec prendió poderosamente en este país y se han comenzado a conseguir vinos enormemente superiores a los que brotaban en su país de origen.​ Décadas después, en 1956, Francia encaró otro inconveniente: una helada destrozó la mayor parte de los viñedos de Malbec.​

A lo largo de los años siguientes, particularmente a lo largo de la década de los 90, Argentina logró ubicar al Malbec como su varietal insignia, realizando de una bandera en el momento de charlar de vitivinicultura, y poniéndose de a poco en el mapa de los vinos premiados de todo el mundo. Se plantaron entonces mucho más de 10000 hectáreas y la cepa se convirtió en la líder indiscutida en el momento de las exportaciones.​ “Winelovers“, coleccionistas y críticos de todo el mundo entero descubrieron y encomiaron al Malbec argentino.

La celebración del día del Malbec en este año 2020 nos halla en una situación muy especial: físicamente no tenemos la posibilidad de juntarnos, reunirnos a llevar a cabo celebración. Por esa razón desde MDZ deseamos homenajear a esta cepa con la palabra de los que saben. De los que la sienten en su cuerpo en todos y cada cosecha. Quienes ponen sus sacrificios -al lado de muchas personas que los acompaña: cosechadores, ingenieros, ayudantes, y mucho más- a fin de que sea fundamento de orgullo para el país. Los enólogos.

Reunimos a 44 hacedores de vino a fin de que, en ciertos segundos, traten de realizar algo que es realmente difícil: expresar qué sienten por el Malbec, qué es para , y dejarnos un mensaje. Deseamos, representando a estos 44 hombres y mujeres -que son únicamente una exhibe de la proporción de personas talentosas que recorren las bodegas y proyectos enológicos de nuestra provincia- felicitarlos y alentarlos a todos. A todos y cada uno de los pertenecientes de la industria del vino mendocino y argentino, que va a deber combatir nuevos retos de manera fuerte, tras estos “extraños” y particulares días.

La palabra de los que saben

Los seis primeros enólogos charlan aquí y dicen: “Malbec es identidad: el vino que nos representa y nos destapa“. “Seamos pacientes: este tiempo va a pasar y nos vamos a encontrar para ofrecer y abrazarnos”.

Otros seis que dicen: “El Malbec son nuestros abuelos. Es cultura de trabajo“. “El que el día de hoy debe salir a trabajar, cuídese bastante y sea precavido. Seamos solidarios entre todos y con todos”.

¡Seis winemakers mucho más! “El Malbec es orgullo, es sensibilidad, es expresión. Nuestro emblema, nuestra bandera“. “¡A todos y cada uno de los argentinos: ¡fuerza!”.

Estos seis expertos aseguran que “es el vino argentino más especial. Una plaga prácticamente lo borra del mapa, se reinventó y el día de hoy volvió a relucir”. “De esta, saldremos todos juntos”.

Seis hacedores de vino lo afirman: ¡El Malbec representa la vida!”. “Cuidémonos entre todos: ¡Quedémonos en el hogar!”

Estos seis winemakers están seguros de que “el Malbec es la cepa de nuestros sueños: es comienzo, variedad, proyección y futuro”. “Respetemos la cuarentena para cuidarnos entre todos”.

En este vídeo, son ocho los enólogos que están en concordancia en que “el Malbec son nuestras raíces. Esta cepa es honestidad, fuerza y pasión”. “¡Brindemos por la salud de toda la raza humana!”.

¡Muchas gracias! En representación de todos y cada uno de los hacedores de Malbec, y los trabajadores de la industria vitivinícola, a estos 44 virtuosos que aportaron su palabra:

Mariano Di Paola (Rutini Wines), Sebastián Zuccardi (Zuccardi Wines), Gerardo Michelini (Michelini i Muffato y Súper Uco), Soledad Vargas (Finca La Anita), Rodolfo Valebella (Bodega Rolland), Manuel González Bals (Bodega Andeluna), Marcelo Pelleriti, (Monteviejo y Marcelo Pelleriti Wines), Santiago Mayorga (Cadus y Nieto Senetiner), Gonzalo Carrasco (Terrazas de los Andes), Noelia Torres (Ruca Malen), Juan Pablo Michelini (Zorzal Wines), Tomás Stahringer (Vinyes Ocults), Matías Michelini (Passionate Wines y Súper Uco), Karim Mussi (Altocedro y Alandes), Sergio Casé (Bodegas Trapiche), Julia Halupczok (Finca Sophenia), Pablo Benavides (Kalos Wines), Adrián Manchón (Cuvelier de los Andes), David Bonomi (Bodega Norton y Per Se), Agustina Hanna (Nieto Senetiner), Lucas Niven (Pala Corazón), Sebastián Bisole (Casa de Uco), Pepe Reginato (Bodega Reginato), Pablo Bassin (Tome Vinos y Lattarico Wines), Alejandro Vigil (Catena Zapata y El Enemigo), Juan Roby (Bodega Lagarde), Andrés Vignoni (Viña Cobos), Andrea Muffato (Michelini i Muffato), Pablo Navarrete (Vinos de la Luz), Germán Di Césare (Bodega Trivento), Roberto de la Mancha (Mendel Wines), Susana Balbo (Susana Balbo Wines), Pablo Richardi (Flecha de los Andes), Silvio Alberto (Bodegas Bianchi), Matías Ciciani (Escorihuela Gascón), Ariel Angelini (Casa Petrini), Walter Bressia (Bodega Bressia), Estela Perinetti (Las Estelas Wines), Pablo Martorell (The Vines of Mendoza), Mauricio Vegetti (Lui Wines), Fernando Colucci (Bodega Vistalba), Gabriel Molina (Bodega Sin Fin), Edy del Pópolo (Susana Balbo Wines y Per Se) y Nesti Bajda (Catena Zapata).