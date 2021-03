Las alfombras rojas de las entregas de premios son un espectáculo en sí mismas. Estos recorridos, que son retratados y en este momento analizados y transmitidos en televisión y por las comunidades en “vivos” significan moda y mucha moda.

En lo que se refiere al planeta fashion, los Grammy siempre y en todo momento han representado algo particular. Ningún acontecimiento iguala su mezcla de estilo extravagante y vestuarios interesantes. Es la red carpet en donde se deja jugar, ser alocado, y “over the top”.

Los mucho más entendidos aseguran que pertence a las escasas oportunidades en las que un pequeño vestido negro o un esmoquin sencillamente no sirven, por el hecho de que es una alfombra roja que necesita expresiones valientes de personalidad.

Las piezas de diseño escogidas por los artistas ayudantes con frecuencia hacen mucho más que verse bien: aseguran precisamente quiénes son y su mensaje musical. En la liturgia de 2021, el ámbito fue irreverente y audaz.

Ahora te exponemos los ocho looks de los que mucho más se charló. ¿Cuál es tu favorito? Te recomendamos que dejes tu voto en el final de la nota.

Dua Lipa

Dua Lipa.

Tenía seis nominaciones a los premios, y efectuó entre las muestras mucho más destacables de la noche. Se decantó por un naked dress con forma de mariposa de Versace que le quedaba de una forma pasmante: fue una visión. Comple´to con joyas de Bvlgary.

Taylor Swift

Taylor Swift.

se encontraba postulada en seis categorías y además de esto fue entre las intérpretes en directo. Llevó un vestidito corto floral de Oscar de la Renta que combinó con sandalias rosadas de Christian Louboutin y joyas de Cathy Waterman.

Billie Eilish

Billie Eilish.

Efectuó una performance muy festejada de su tema “Everything I Wanted”, al lado de su hermano Finneas. La premiada joven llevó un traje de Gucci con guantes, manicura y gorro de pescador realizando juego.

Doja Cat

Doja Cat.

Esta rapera, que optaba a tres estatuillas, llevó un vestido de escote profundo hasta la cintura y falda de plumas firmado por Roberto Cavalli. Los fashionistas opinaron que se encontraba inspirado en la manera y el color del mítico outfit Versace de Jennifer Lopez.

Kali Uchis

Kali Uchis.

La artista Kali Uchis fue la ganadora al Grammy a mejor grabación dance, y dejó a todos anonadados con su look, by Thierry Mugler.

Noah Cyrus

Noah Cyrus.

La nominada a mejor artista revelación usó con un vestido de inspiración nupcial de Schiaparelli Couture que ocasionó una hecatombe en las comunidades.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo.

Cynthia Erivo fue votada “el look mucho más lujoso” en las comunidades. La actriz, ganadora del Tony y nominada al Oscar llevó un look firmado por Louis Vuitton y joyas de Tiffany & Co.

Lizzo

Lizzo.

Lizzo prefirió un vestido corto de Balmain.

Beyoncé

Beyoncé.

Beyoncé, que logró historia en los premios al transformarse en la mujer que mucho más Grammys ganó en la historia, usó un vestido de Schiaparelli.

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers llevó un muy raro vestido de Gucci.