El rumor empezó a circular en las últimas horas y enmudeció a los televidentes y entusiastas de «Intratables«, el período que conduce Fabián Doman por medio de la pantalla de América televisión. Y sucede que en la mitad de los fuertes cambios que implican a la señal tras confirmarse la llegada de «televisión Nostra», las autoridades opínan en los cambios que dejen proseguir conquistando a los televidentes. En este momento, volvió a aparecer el nombre de una estrella que renunció a Canal Trece.

Se habla ni más ni menos que de Nicole Neumann, como lo confirmó en sus comunidades el periodista de Radio Rivadavia, Pablo Montagna. «#AHORA @fabdoman confirmo que empiezan las negociaciones a fin de que @nikitaneumann se sume a @Intratables #Intratables», manifestó en su cuenta de Twitter. Cabe rememorar que la rubia es ya una parte de la señal, en tanto que tienen dentro «Beato Sábado», y es en esta ocasión, hablamos de una versión de la que ahora había hablado Marina Calabró días atrás.

«¿Qué es esto de Nicole Neumann en Intratables?», empezó preguntando Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre. «Uy, Lanata. saben que nos encontramos rearmando Intratables. Encaramos un nuevo horario, en el momento en que arranque Jorge Rial, Intratables va a tomar el horario de 22:30 a 00. Después. Ahora charlamos de la salida de Reato y la salida de Ernestina, y de las inquietudes, mucho más que inquietudes, salida de Carolina Losada por la superposición con el software de Baby Etchecopar», aseveró la periodista.

«Asimismo está el tema de Vilouta que se me levanta a las 4 y media de la mañana… No puede reposar tres horas ese jóven pues no nos llega a final de año. De ningún modo… Entonces, ahora han incorporado a Martín Candalaf. Hay otros nombres dando vuelta, los publicados son Silvia Fernández Vecindario que le afirmaría que no… Está muy abocada a las cuestiones de su fundación, está con otra agenda. Por otra parte, se charla de Augusto Tartúfoli, me agrada; se charla de El Dipy asimismo, ha rendido siempre y cuando fue y hace buen contrapunto con Brancatelli. Y el nombre de Nicole Neumann… ayer charlé con Doman sobre este tema», lanzó.

« se encontraba en medio de una cena de San Valentín, fue lindísimo. Había situaciones encontradas, pero me contó que hubo conversas con , que mismo charló con Nicoletta. Y que muy prudente, le ha dicho ‘¿por qué razón a mí?’. Le afirmaron ‘por el hecho de que tenés situaciones políticas visibles y aprendiste a discutir en ‘ por la mañana’ y por el hecho de que sos componente vegana’. lo que le proponía es que no deseaba que sea algo efectista, para buscar encontronazo», manifestó Marina Calabró.