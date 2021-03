Mauricio D’Alessandro, el gerente legal de Matías Morla, advirtió que tiene en su poder 640 audios que no salieron a la luz todavía. Lo logró en el marco del programa a la Mañana, donde se refirió con duras expresiones a Claudia Villafañe. “(Diego) se encontraba peleado seriamente con Claudia. afirma que se encontraba secuestrado y que tenía una relación bárbara”, declaró, dejando entrever que las afirmaciones de la empresaria son contradictorias.

Entonces, se refirió a la riña mediática y al enfrentamiento legal que Villafañe sostenía con su ex- marido y padre de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona. En ese sentido señaló que el 20 de noviembre -cinco días antes de la desaparición del Diez- Claudia había impuesto una medida judicial contra su ex- marido. “Le llegó una notificación con la medida cautelar de restricción a fin de que Maradona no le hablara. Maradona se murió con una orden perimetral puesta por Claudia. A fin de que no le hablara, que no se la mencionara, que no se acercara a 300 metros”, especificó el gerente legal de Morla.

“No deseo debatir con un individuo que está perjudicada con un individuo considerablemente más emotivamente que “, explicó D’Alessandro en el momento en que le recordaron las afirmaciones de la empresaria en las que aseveró que sostenía un diálogo con Diego. “Se encontraba enojado en un expediente (por los departamentos de Miami), pero después se veía conmigo y me abrazaba y bailaba. Lo que vivía con , lo vivíamos en familia. no se enteraban por el hecho de que no tenían por qué razón darse cuenta. Pero el ambiente sí que se encontraba”, había dicho la empresaria en el transcurso de un cruce con Rocío Oliva hace unas semanas en Polémica en el bar.

Entonces, el letrado disparó con un polémica comentario: “Claudia solicitó una cautelar a fin de que Diego no se acercara a mucho más de 300 metros y tuvo el cadáver de , hasta el momento en que cortaron el velorio a las 16 horas, a un metro”.