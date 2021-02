Fue verdaderamente realmente fuerte lo que sucedió este domingo en América televisión, mucho más exactamente en el software que conduce Mauro Viale todos todos los domingos. Y sucede que como era de aguardarse, el periodista se refirió al escándalo de la vacunación «VIP», como se ha llamado a eso que sucedió en estos días con las vacunas contra el coronavirus, y las presuntas listas de la gente privilegiadas, algo que le costó el puesto a Ginés González García.

Furioso, el padre de Jonatan Viale, disparó sin piedad contra el periodista Horacio Verbitsky, quien contó que había podido entrar a la dosis. «Lo mete en un embrollo al gobierno Verbitsky. Si vos cometés esta pillada de comprometes a un amigo tuyo que te ofrece una mano, que está mal la mano que te ofrece, y lo contás por radio y lo mandás preso… Afirmáis ‘ lo llamé’, le producís la renuncia», lanzó.

«Una canallada, no debió haberlo hecho, no debió haber botoneado. Es una barbaridad, una canallada de amigos. Eso a los amigos no se le hace. Eso lo pagó el señor ministro», disparó Mauro Viale. Esto produjo un sinfín de comentarios en las comunidades, mucho más exactamente en Twitter, donde se transformó en trending topic. «Mauro Viale indignado por… ESCUCHEN… la ‘botoneada’ de Verbitsky. ¿Indignarse por la corrupción? Nah, eso lo deja para los cronistas sin sobres», lanzaron.

«Mauro Viale indignado con Verbitsky pues buchoneó a Gines. Le molesta el BUCHONEO, no la corrupción. MÁS PERONISTA NO SE CONSIGUE», «¿Cuánto nos sale el funcionario Mauro Viale por mes para proteger la OligarKia?», «Mauro Viale: Contame, ¿te vacunaron o no? Si te vacunaron, te solicitamos, por favor, que no vuelvas a un medio o un prostimedio tipo el Massa Channel. La multitud habitual se va a poner contenta», aseguraron.

«Mauro Viale indignado pues Verbitsky buchoneo, no pues hayan puesto vacunas por izquierda. Encima el hdp afirma que la lista que circula la logró la multitud de Marcos Peña… Bue. Que tipo detestable», «Mauro Viale achicando el tema de las vacunas , diciendo ‘¿qué debe se vacunen?’ El inconveniente Maurito no es que se vacunen sino sean ventajista, cargadores, ¿entendes?, «Mauro Viale, afirma que Verbitzky estuvo pésimo en delatar a Ginés.

No sé impropia por el hecho de que su amigo vacunaba selectivamente en su despacho. Se enfurece por el hecho de que lo DELATARON…. que hdp es este género», arremetieron.