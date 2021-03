Carmen Barbieri volvió a los estudios de televisión para grabar su esperada participación en Masterchef Celebrity (Telefe). Recordemos que la capocómica demoró en ingresar al exitoso reality porque se contagió de coronavirus en enero y debió ser internada e inducida a un coma farmacológico por complicaciones en su cuadro.

Con una máscara protectora y vestida con un conjunto negro y una campera de jean, una vincha y trenzas en su cabeza, la actriz se subió a la camioneta que la pasó a buscar para trasladarse a los estudios de Telefe.

Sobre su ingreso en el reality, la actriz enfatizó: “No son nervios, es una emoción. Algo muy raro.. no imaginé que iba a volver, que iba a entrar…”. A su vez, Barbieri agradeció a la producción de Masterchef Celebrity por no haber ocupado su lugar.

La entrevista con la actriz se verá este martes en Flor de Equipo (Telefe). Por el momento, fuentes allegadas a la producción del reality aclararon que la participación de Carmen saldrá al aire dentro de algunas semanas ya que, al igual que en la primera temporada, el programa se graba con semanas de anticipación por protocolo sanitario.

El periodista Marcelo Polino adelantó que la emisión que se grabó el viernes pasado estuvo cargada de emoción y especificó que no faltaron las lágrimas.