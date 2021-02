El 2021 asoma como un año poderosamente competitivo en la televisión nacional. En contraste al año pasado que fue mucho más acotado respecto a noticias y pases, esta temporada va a ser muy movida en la pantalla muchacha.

Este lunes trascendió por servirnos de un ejemplo que entre las cabezas de la productora Jotax, anunció el desembarco de Nicole Neumann en el canal América, donde va a conducir a Beato Sábado al lado del Pelado López, tras la renuncia de Soledad Fandiño, que va a estar al frennte de un nuevo programa en exactamente la misma señal.

“Bienvenida Nicole Neumann a Jotax , desde el sábado 27 , en Santurrón Sábado. Al lado del Pelado López , van a conducir el software“, señaló desde su cuenta oficial José Luis Nuñez, productor del período. Así, se asegura la salida de Nicole como panelista de por la mañana (El Trece).

Según ha podido corroborar el portal Exitoína, Neumann va a hacer su debut en América el sábado 27 de febrero. Así, la modelo va a llegar al prime time nocturno. Asimismo se dice que hay una oportunidad de que se sume al panel de Intratables, si bien esa incorporación todavía no está confirmada.

De momento, en el comienzo de esta semana ni ni sus compañeros del magazine de El Trece hicieron alusión a sus últimos días en ese envío.

A lo largo del fin de semana, Nicole logró una inesperada confesión sobre su vínculo con su letrado Rafael Cúneo Libarona. “Me hice amiguísima de . Saca las garras para cuidarme en todo, y es un genio. Está bueno tener alguien que vea de afuera lo que sucede y que comprenda por qué razón una pelea. Por el hecho de que en el momento en que andas sola, por ahí pensás ‘estoy exagerando’, ‘esto me pasa solo a mí’. Y ahí me afirma que las cosas son injustas, que no corresponden y que en el momento en que se meten con tu trabajo algo hay que realizar”, comentó la flamante miembro del canal América.