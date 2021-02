María Eugenia Ritó brindó una entrevista con el periodista Gonzalo Vázquez para el Instagram de Intrusos. Allí la vedette recordó el día que Mariano Martínez procuró conquistarla.

Se conocieron en Son amores, donde el actor personificó al futbolista Martín Marquesi y tuvo una pequeña participación, que incluía un beso con entre los galanes actualmente. Según contó Ritó, Martínez la invitó a salir unos cuantos ocasiones, si bien no aceptó pues en ese instante se encontraba muy enamorada de su pareja, el letrado Marcelo Salinas, con el que festejó una fastuosa boda en la Sociedad Rural Argentina en 2006 y con el que vivió una escandalosa separación en 2014.

Pero el apunte mucho más importante de la entrevista estuvo relacionado de manera directa con la liturgia llevada a cabo en el clásico salón de Palermo. “Mariano Martínez me solicitó que lo invitara”, aceptó Ritó. El actor tenía como propósito establecer nuevamente su vínculo con Luisana Lopilato, la actriz de la que se había enamorado en 2004 y con quien pasaba por un instante de distancia.

“Éramos amigas pues estudiábamos teatro con Julio Chávez”, contó la vedette. Ensayaban juntas, tenían buena onda y no vaciló en incluirla entre las 550 convidaciones a la celebración. Enterado, Martínez vio ahí una ocasión para regresar con su ex-. ” deseaba regresar, me llamó por teléfono y me solicitó por favor que lo invitara”, descubrió la vedette.

Dada esta situación, María Eugenia primero lo consultó a su porvenir marido, que se encontraba alerta del intento del gallardo, que le dio el visto bueno. Entonces consultó a su compañera de teatro, que le dio luz verde, si bien no totalmente persuadida: “Y bueno, si desea venir, que venga”, soltó la ex- Rebelde Way.

¡En un largo plazo, lo preciso es que el plan del gallardo no funcionó. Un mes después, Lopilato daba una entrevista ratificando la separación determinante, con el desafío superado y pensada en el trabajo.