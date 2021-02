Luciana Salazar y Martín Redrado brindaron positivo de coronavirus en Miami, según confirmó este martes Ángel De Brito en Los Ángeles de la mañana.

“Covid positivo para 2 esenciales de todo el mundo del espectáculo. 2 figuras renombradas, comentadas en todo momento. Hablo de Luciana Salazar y Martín Redrado”, empezó diciendo el conductor, después de corroborar con los personajes principales los comentarios.

De Brito ha dicho se comunicó la mediática para entender de qué manera estaban de salud, tras darse cuenta de la situación. Más allá de que se contagiaron en simultáneo, ninguno de los 2 logró referencia al otro.

“Me lo contagiaron a los 4 días que llegue, de ahí que me quedé mucho más. Por el hecho de que recién las últimas semanas salí de nuevo a la calle. No pude ver a mi letrada que se encontraba allí. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día en el que me contagié'”, relató De Brito sobre lo que le comunicó la rubia.

“Me percaté a los cinco días que comencé a perder el gusto y el olfato”, le contó Luli al conductor sobre los síntomas que presentó, si bien entonces recalcó que “fue suave” su cuadro general. Por su lado, en el momento en que le consultó en relación al contagio de Redrado, la mediática expresó: ” no hablo del resto”.

Por su lado, Redrado asimismo confirmó en diálogo con De Brito que tuvo coronavirus en Miami y también señaló: “Sí Ángel, pero prácticamente sin síntomas. Olfato y gusto, pero sin fiebre. Afortunadamente fue suave el mío”.