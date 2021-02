Hace unos días, el actor Luis Brandoni hubo de ser internado tras la confirmación de su diagnóstico positivo de coronavirus. Más allá de que, el artista no presentó adversidades, fue hospitalizado de forma precautoria para ser chequeado en su evolución.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna de LA NACION, el productor Carlos Rottemberg comentó: “Charlé al mediodía con Beto. Lo escuché realmente bien, después de la visita médica del día”.

Entonces, el empresario añadió: “El plan es terminar la internación con la semana con visión del alta para el primer día de la semana. Entonces, unos días para restituirse completamente y sus deseos y ganas de retomar el teatro prontísimo”.

La primera noche, Brandoni estuvo en terapia media y después fue llevado a una habitación común. El actor logró ciertas notas radiales desde su internación, en donde llevó tranquilidad a quienes lo desean, expresando en todo instante se sintió bien y que no experimentó síntomas

“Estuve realizando teatro hasta el domingo por la noche con una insuperable condición física. No sé qué pasó, pero pasó. No sospeché jamás pues no tenía síntomas. Se encontraba cubierto por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron en concordancia en mi familia para contenerme pues deseaba continuar haciendo un trabajo”, había comentado el legendario artista.

En los últimos días, el periodista Jorge Rial levantó una fuerte polémica en internet en el momento en que posteó un mensaje tras el contagio de Brandoni, por el que fue extensamente rechazado. “Afirmado: los flota flota no previenen el coronavirus“, escribió el exconductor de Intrusos en su cuenta de Twitter. “Chiste con este tema, no”, “No escupas para arriba, que a vos asimismo te puede tocar”, “El argentino vivo mucho más detestado. Increíble lo basura de persona que sos”; fueron ciertos de las respuestas que recibió el periodista.

Si todo prosigue bien, Luis Brandoni va a poder regresar al teatro a la obra El Acompañamiento, parte que protagoniza al lado de David Di Napoli. Aparte de accionar en esa iniciativa, el actor asimismo fue el responsable de regentar la escenificación.