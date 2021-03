María Antonieta de las Nieves descubrió varios de los gigantes sacrificios que debió atravesar a lo largo de años para interpretar a la Chilindrina en El Chavo del 8. Uno fue emplear una faja bien apretada para ocultar sus senos y de este modo enseñar una figura mucho más infantil.

Según contó la actriz al periodista mexicano Yordi Rosado, esta práctica tuvo secuelas gravísimas para su salud, que comenzó a entender en el momento en que le afirmaron que le habían salido tumores en las mamas. “Para verme pequeña me las apachurraba, me las vendaba. Las primeras ocasiones que lo utilicé dije, ‘a conocer hasta donde aguanto’, y soporté 50 años”, relató la actriz.

“Cincuenta años con el pecho apretado. ¿Qué ocurrió? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores horribles en los senos, que no pude amamantar bien a mi bebé pues no salía la leche”, recordó, aclarando que ninguno de los tumores fue malvado.

Tras eso, la actriz debió pasar por una intervención quirúrgica: “Me inflé toda, y a sacar los tumores, y a sacar las grasas. Me puse verdaderamente grave, me vino una infección extendida, prácticamente pierdo un seno”.

“Me debieron operar y poner unas prótesis. Después no me agradó pues las prótesis eran enormes, y me las quité y han quedado unos pozos”, especificó.

En 2000 le diagnosticaron un cáncer de próstata a su marido. “Dije primero trabajan a mi marido, y en tanto que salga observamos que pasa conmigo”, recordó. A dios gracias, a su compañero Gabriel Fernández, quien al final murió en el mes de septiembre de 2019, le advirtieron la patología a tiempo y no debió recibir radiación ni quimioterapia. “Entonces fui , y tampoco hallaron nada, mucho más que puras cicatrizaciones y cosas feas adentro de los senos, por haberme fajado muchos años”, comentó la actriz. “No tienes idea lo que he sufrido por mi Chilindrina”.